«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи нацелен на рост до 2550 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Рынки сегодня умеренно снижаются по всему миру. Азия закрылась в минусе до 4%, Европа открылась просадкой в среднем около 3% по основным площадкам. Российский РТС – в общем тренде, теряя около 2,5% и торгуясь немногим ниже 1000 пунктов. Последние семь торговых сессий положение на рынке все больше напоминает боковой тренд. Сегодня влияние на игроков оказывала макростатистика из Азии и Европы – в целом позитивная – но ее уравновесило спекулятивное падение нефти к 25 долларам за баррель.

Дальнейшее движение рынка будет, как и прежде определятся, внешними факторами. Глобальные рынки ждут сигнала, что пик эпидемии пройден, сырьевые площадки дополнительно ожидают перелома ситуации с поставками нефти: пока что объемы как минимум на 17 миллионов баррелей превышают спрос.

Баррель за сутки упал с максимумов вторника (около 27,9) до 24,7 доллара. Не помогло даже то, что запасы нефти в США показали кратный рост (на 10,5 млн баррелей за неделю) – рынок воспринял это как должное. По нашей оценке, большая часть падения цены будет вновь отыграна сегодня или завтра. Возможен резкий скачок выше 30 долларов из-за новостей с политического фронта: по поводу переговоров между РФ, США и СА об ограничении добычи.

На таком фоне мы закладываем рост РТС в зону 1000-1100 пунктов. Индекс Мосбиржи, который сегодня вновь упал ниже 2500, нацелен на рост как минимум до 2550. Возможны коррекционные движения в диапазоне 2410-2490.

В акциях довольно стандартная для последних дней картина. Качели в рубле и индексах привели к росту спроса на префы Сургутнефтегаза (+1,1%), X5 Retal (+1%). Также сегодня днем вопреки рынку растут ТГК-1 (+1,5%) и Русагро (+1,5%). В лидерах снижения – игроки рынка драгметаллов: Полиметалл (-3%), Полюс (-3,1%), Норникель (-2,4%). Инвесторы выходят из бумаг, отыгрывая падение унции ниже 1600, а также из-за сигналов в пользу снижения глобального спроса: вслед за российским ЦБ, объявившим о прекращении скупки золота, стало известно о медленном восстановлении продаж украшений в Китае. На наш взгляд, пока это не меняет ситуацию кардинально. Золото сохраняет краткосрочный потенциал роста до 1700 долларов за унцию.

Валюта сегодня торгуется разнонаправленно – из-за падения евро на глобальных площадках. Доллар попробовал подняться до 79,4 рублей, но откатился ниже 79. Евро упал до 86,1, и примерно там пока и остается. Более вероятным на сегодня сценарием мы видим укрепление рубля в обеих парах. Доллар может вновь протестировать отметку 78, а евро опускаться до 85,5. Менее вероятно, но также возможно, что доллар сумеет закрепиться выше 79, а евро – возобновит движение к 87 рублям.