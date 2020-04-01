Альфа-Банк: Печальный квартал на российском рынке акций завершился

Вчера ситуация на мировых рынках акций оставалась относительно стабильной большую часть торгового дня на фоне признаков сглаживания вирусной кривой в Италии. Тревожный квартал на российском рынке акций завершился ралли – индекс РТС вырос на 5,8% до 1 014 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 3,1% до 2 508 пунктов на фоне восстановления цен на нефть (Brent +3,8% до 23,63 долл./барр.) и предстоящей квартальной ребалансировки портфелей инвестиционных фондов.
Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет испытывать давление после выхода сегодня утром слабой статистики по производственной активности в Азии, отражающей последствия пандемии Covid-19 для глобальной экономики. Мы ожидаем понижения экономических прогнозов крупнейшими финансовыми институтами и агентствами; так, Goldman Sachs сейчас ожидает небывалого квартального падения экономического роста в США на 32% в 2К20.
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Альфа-Банк: Печальный квартал на российском рынке акций завершился1 апреля 2020
Вчера ситуация на мировых рынках акций оставалась относительно стабильной большую часть торгового дня на фоне признаков сглаживания вирусной кривой в Италии. Тревожный квартал на российском рынке акций завершился ралли – индекс РТС вырос на 5,8% до 1 014 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 3,1% до 2 508 пунктов на фоне восстановления цен на нефть (Brent +3,8% до 23,63 долл./барр.) и предстоящей квартальной ребалансировки портфелей инвестиционных фондов.