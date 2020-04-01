ПСБ: Объем нетто-продаж нерезидентами ОФЗ в марте был рекордным

По данным НРД, доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 31.03.2020 г. составляла 31,2% (2,84 трлн. руб.), за месяц доля снизилась на 2,9 п.п. или на 278 млрд. руб. По данным ЦБ РФ на начало марта доля нерезидентов в ОФЗ составляла 34,9% (3,2 трлн. руб.), что являлось историческим максимумом (был побит предыдущий рекорд марта 2018 г. в размере 34,5%).

Сопоставляя данные НРД по итогам марта, доля нерезидентов по счетам всех депозитариев могла сократиться на 2,9 п.п. – до 31,9%, а объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам – на 284 млрд. руб. – до 2,9 трлн. руб. В результате, мартовский отток из ОФЗ стал рекордным месячным сокращением, как доли нерезидентов, так и их вложений в ОФЗ.

Предыдущий месячный антирекорд был связан с санкциями – за июнь 2018 г. доля нерезидентов в ОФЗ сократилась на 2,3 п.п. (-141 млрд. руб.). Всего с апреля по декабрь 2018 г. нетто-продажи нерезидентов составили 561 млрд. руб., а их доля в ОФЗ сократилась на 10,1 п.п. – до 24,4%.

Затягивание текущего кризиса будет способствовать дальнейшему выходу нерезидентов из ОФЗ, в результате чего, объем нетто-продаж госбумаг в ближайшие месяцы может превысить отток, наблюдавшийся в 2018 году в размере 561 млрд. руб.