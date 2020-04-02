ИАЦ «Альпари»: Волатильный рынок снова сполз в минус

Рынок акций России в среду проторговался в минусе. Нефть проседает, доллар на мировом валютном рынке снова пользуется спросом как безопасный актив, так как в борьбе с коронавирусом и его распространением прогресса ровным счетом никакого.

На этом фоне индекс МосБиржи отступил к 2470 пунктам и может попробовать закрепиться в пределах 2400-2500 пунктов. Индекс РТС падает к 988 пунктам и способен оставаться в рамках 985-1000 пунктов.

В плюсе сегодня акции «Сургутнефтегаза» — бумаги продолжают восходящий тренд от середины марта и на фоне валютной качки чувствуют себя вполне комфортно. Пока все остается на своих местах, акции вполне способны подняться в область 40 руб.

Под давлением второй день находятся бумаги «Полюс Золота». Цены на ключевой актив — золото — никак не могут закрепиться выше $1600 за тройскую унцию, да и расчёта на восстановление физического спроса сейчас нет никакого.

Инвесторам явно очень сложно спрогнозировать что-то с горизонтом более суток. Если к кому-то сейчас и поворачивается лицом трейдерская фортуна, то это внутридневные спекулянты. Остальным остается только ждать.

Нефть имеет шансы снова оказаться под заметным давлением: и соглашение ОПЕК+ перестало действовать с сегодняшнего дня, и запасы сырья в США за неделю выросли на 13 млн баррелей, что очень много для этого времени года. Баррель Brent пока падает на 5%, но при пробое $25 вниз откроется дорога без препятствий к $23.

Доллар к вечеру балансирует около 78,78 руб., и создается впечатление, что на внутреннем рынке ему что-то очень сильно мешает: не может быть российская валюта столь устойчива на таком зыбком фоне. Евро скорректировался к 86,17 руб. и завтра может оставаться пока в диапазоне 85-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»