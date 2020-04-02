«Фридом Финанс»: Российский рынок умеренно дешевеет на фоне ускорения пАкции Сургутнефтегаза и Роснефти дорожают вопреки падению барреля

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок умеренно дешевеет на фоне ускорения падения в нефти и общего негатива на западных площадках. РТС теряет в пределах 2,5%, держась в верхней части диапазона 950-1000 пунктов. Повторный заход в 1000-1100 может состояться не ранее четверга. По индексу Мосбиржи просадка не превышает 1,5%. Рынок не выходит за диапазон 2450-2495. В следующую сессию возможен подъем в пределах 100 пунктов.

Вопреки падению барреля дорожают бумаги Сургутнефтегаза (+2,1%) и Роснефти (+1,6%). Восходящий тренд поддерживают X5 Retal Group (+1,9%), ТГК-1 (+1,5%), Русагро (+0,9%). К падающим под вечер, помимо золотопромышленников, присоединился Яндекс (-3,6%). Компания отозвала ходатайство в ФАС о покупке своего конкурента сервиса Везет. Бумаги Яндекса сейчас на 25% ниже своих февральских максимумов. Краткосрочный потенциал укрепления акции мы оцениваем в 10%.

Нефть сегодня продолжает проваливаться на фоне смешанных ожиданий по поводу восстановления мирового спроса, возможных переговоров по снижению поставок и затянувшегося процесса заполнения свободных хранилищ. Минимум по баррелю сегодня составил 24,7, от которого затем он слабо отскочил и продолжил торговаться около 25 долларов. По нашей оценке, нефть готова выстрелить на 30+ долларов, как только появятся данные о реальном сворачивании сланцевой добычи в США.

Доллар и евро сегодня под вечер перешли в боковик. Валюта США торгуется практически на тех же уровнях, что накануне вечером (около 79 за единицу), евро занял планку 86 рублей. Не исключаем, что четверг станет таким же вялым для обеих валютных пар, однако это не изменит общий настрой рынка на среднесрочную коррекцию. Ожидаем, что доллар будет стремиться в зону 77,5-78,5, евро соответственно в диапазон 84,5-85,5.