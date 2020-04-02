«Открытие»: Фондовый рынок РФ просел под негативным внешним фоном

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований брокерской компании банка «Открытие»:

Россия выглядит куда более сильной перед «двойным шоком» коронавируса и обвала нефти, отметило сегодня рейтинговое агентство Fitch, сравнивая текущее положение страны с тем, что было в 2014—2015 гг. Напомним, в августе 2019 г. Fitch повысило российский рейтинг до «BBB», а в феврале сохранило его со стабильным прогнозом. Согласно озвученной сегодня точке зрения, низкая инфляция дает Банку России пространство для реагирования на кризис без повышения ставки в краткосрочной перспективе, несмотря на потенциальное давление на инфляцию из-за ослабления рубля.

Также сегодня стало известно, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавируса. При это правительство прорабатывает второй пакет мер поддержки, которые помогут преодолеть последствия распространения новой смертельно опасной инфекции.

По итогам торгов в среду, 1 апреля, индекс МосБиржи упал на 1,4% до 2473,61 п. Удержаться выше психологической фигуры 2500 п. не удалось. Объем торгов в основной секции составил скромные 80 млрд рублей. Индекс РТС снизился на 2,63% до 987,75 п. Накануне индекс закрылся выше 1000 п. Аналогичная ситуация была и 26 марта. Как и в тот раз – на следующий день не удалось закрепиться выше указанного психологического уровня.

Отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» (+0,07%) оказался единственным в плюсе по итогам дня. Аутсайдерами выступили в среду металлурги (-3,09%).

Сегодня 32 из 38 акций индекса МосБиржи снизились, а 6 выросли. Акции «Норникеля» внесли наибольший весовой вклад в падение индекса, снизившись на 2,9%. Акции «Полюса» показали максимальное снижение среди бумаг индекса.

Внешний фон

Европейские акции были под давлением в среду, переняв минорные настроения от азиатских площадок. Первый квартал 2020 г. для панъевропейского индекса EuroSTOXX 600 оказался наихудшим за 18 лет. В первый торговый день апреля и новой квартальной четверти индекс терял более 3%, поскольку производственная активность в Японии и Южной Корее продемонстрировала максимальное за последние 10 лет снижение.

Индекс деловой активности ISM в производственном секторе экономики США составил 49,1 п. в марте. Это ниже 50,1 п. в феврале, но лучше прогнозных оценок (44,5 п.). Однако показатель ниже 50 п., согласно методологии, указывает на замедление деловой активности. При этом компонент новых заказов упал до 42,2 п. — это худшее значение с момента кризиса 2008—2009 гг.

Акции в США негативно отреагировали на новое предупреждение Дональда Трампа. Президент заявил, что число летальных исходов от коронавируса потенциально может составить 240 тыс. и попросил американцев приготовиться к беспрецедентному кризису.

Все 11 секторов S&P 500 оказались в красной зоне. Аутсайдерами стали риелторы, коммунальщики и финансовый сектор.

Нефть и рубль

На фоне негативной динамики на внешних фондовых площадках рубль был под давлением к доллару, однако несколько укрепился к евро. Объемы торгов в валютной секции в рамках «нерабочей недели» по-прежнему довольно низкие. При таких условиях действия Банка России оказывают заметную поддержку национальной валюте. Согласно статистике регулятора, накануне ЦБ продал валюту из ФНБ на 16 млрд рублей (исполнение бюджетного правила, а также анонсированные ранее упреждающие продажи валюты по продаже пакета Сбербанка).

Цены на нефть сегодня вновь демонстрируют снижение. Согласно статистике Минэнерго, запасы сырой нефти в США за неделю до 27 марта выросли на 13,83 млн баррелей при среднем прогнозе +4 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 7,52 млн баррелей (прогноз +1,95 млн баррелей). Объем производства нефти остался неизменным на уровне 13 млн б/д.

С сегодняшнего дня официально не действует соглашение об ограничении объемов производства в формате ОПЕК+. Согласно источникам Reuters, Саудовская Аравия увеличила предложение до более чем на 12 млн б/д, что оказало негативное влияние на динамику котировок.

Облигации

Доля нерезидентов среди держателей ОФЗ снизилась в марте на 2,9 п.п. до 31,2%, свидетельствует статистика Национального расчетного депозитария. Отметим, относительно волатильности рынков и величины обесценивания рубля нерезиденты ведут себя довольно спокойно.

Доходности большинства ОФЗ выросли на дневной сессии. Наибольшая активность наблюдалась в однолетних бумагах

· 1-летняя доходность: -13 б.п. до 5,89%

· 10-летняя доходность: +7 б.п. до 6,83%

· 20-летняя доходность: +3 б.п. до 7,00%

· Спрэд 2-летней и 10-летней доходности составил 56 б.п.

Доходности государственных евробондов выросли на дневной сессии по всей длине кривой.

· 2-летняя доходность: +1 б.п. до 2,893%

· 10-летняя доходность: +12 б.п. до 3,581%

· 30-летняя доходность: +13,2 б.п. до 4,079%

· Спред доходности 2-летних и 30-летних бумаг составил 118,6 б.п. (106,4 б.п. пред. закрытие)