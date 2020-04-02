ИАЦ «Альпари»: Рубль всё больше зависит от Центробанка

В среду, 1 апреля, рублю удалось неплохо «посмеяться» над евро, оборвав его рост, а вот доллар показал «россиянину», что с ним шутить не стоит. К закрытию торгов среды курс доллара США расчётами «на завтра» вырос на 36 коп. (+0,45%), до 78,73 руб., а курс евро потерял 20 коп. (-0,23%), снизившись до 86,3 руб. Ясно, что Центробанк начеку и не позволяет мировым резервным валютам успешно атаковать рубль. Рост фьючерсных цен на нефть отчасти тоже помог рублю.

Цена нефти смеси Brent на ICE в среду выросла на 0,5%, до $26,32 за баррель. Рост цен на нефть стал возможен после заявления президента США Трампа о том, что он договаривается с Россией и Саудовской Аравией о стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Даже ужасающие данные по коммерческим запасам нефти в США, показавшим рекордный рост за неделю на 13,83 млн баррелей, не помешали росту цены. Сегодня с утра цена Brent хорошо растёт, прибавляя 2,4%.

Тем временем продажи российской нефти на внутреннем рынке уже нерентабельны, так как расходы на транспортировку барреля уже превышают рублёвую цену, а в Европе баррель российской Urals торгуется только по $13. Ситуация и на нефтяном рынке, и в российской экономике остаётся напряжённой, глава Счётной палаты Алексей Кудрин уже допускает падение ВВП России по итогам этого тяжёлого года даже на 8%, как в 2009 году.

Хотя динамика валютных торгов всё больше зависит от воли ЦБ РФ, мы попробуем спрогнозировать открытие торгов по рублю в «зелёной» зоне на фоне растущей нефти либо опять разнородную динамику «россиянина» к доллару и евро. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 78-80 руб. и прогноз по курсу евро в 85,5-87,3 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»