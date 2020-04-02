Альфа-Банк: Второй квартал года открывается уходом инвесторов из рискованных активов

Мировые рынки акций ознаменовали начала второго квартала уходом из рискованных активов на фоне усиления опасений по поводу пандемии и надвигающейся рецессии. В Испании вчера опять было зарегистрировано рекордное количество смертных случаев, а США лидирует по числу инфицированных; в США прогнозируется до 240 000 летальных исходов в результате эпидемии.

На этом фоне российский рынок акций второй день подряд снижается – индекс РТС опустился на 2,6% до 987 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,4% до 2 473 пунктов – в лидерах падения были акции горно-металлургических компаний после выхода слабых данных по производственной активности в Азии. Курс рубля ослаб на 0,5% до 78,78 руб./долл. Цена Brent опустилась на 6,2% до 24,70 руб./долл. Европейские биржи снижались (StoxxEuro600 -2,9%), так как инвесторы пытаются оценить масштаб последствий эпидемии на финансовые результаты компаний и дивиденды.



Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня будет расти на фоне улучшения настроений в мире и резкого скачка цен на нефть (Brent +13% до 27,84 руб./барр.). В пятницу в Белом доме пройдет встреча Дональда Трампа с представителями энергетического ведомства, посвященная вопросам поддержки отрасли во время пандемии и ценовой войны между. Трамп также побуждает Саудовскую Аравию и Россию вновь сесть за стол переговоров. На этом фоне в лидерах роста, на наш взгляд, будут акции нефтедобывающего сектора, в то время как сильный курс рубля поддержит акции компаний, ориентированных на российский рынок.