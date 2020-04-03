«Фридом Финанс»: Рынок откатился от достигнутых вершин

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Под вечер рынок откатился от достигнутых вершин – сразу после заявления президента, что карантин продлится до конца апреля. Однако еще перед этим давление на индексы и на нефть возросло после публикации негативной отчетности по безработице в США, которая вдвое превысила консенсус-прогнозы и поставила абсолютный исторический рекорд. Количество американских граждан, вставших на учет за пособием, за неделю составило 6,6 миллиона человек. Рынки США открылись осторожным падением, в Европе к тому моменту площадки уже ушли в минус.



На таком фоне РТС ушел ниже 1000 пунктов, снизив дневной прирост на почти нулевую динамику. Индекс Мосбиржи держится в плюсе в пределах 1%, но также не смог удержаться выше ключевого уровня 2500 пунктов. По нашему мнению, сегодня можем закрыться в слабом минусе по отношению к среде. Но это даст рынку повод в пятницу открыться ростом, а при особо позитивном раскладе закрыть всю неделю на трехнедельных максимумах. В обратном случае мы увидим откат вниз в пределах 930-950 пунктов по РТС и до 2350-2380 по индексу Мосбиржи.



Список фаворитов рынка сегодня в течение дня менялся слабо. Кроме крупных нефтяных фишек, которые последователи за резким скачком барреля, инвесторы сегодня активно скупают «золотые» бумаги: Полиметалл (+3,2%) и Полюс (+3%). Движение вызвано ростом основного драгметалла. Золото сегодня прирастает в пределах 2%, в моменте торгуясь около 1630 долларов за унцию. До конца недели мы вполне можем увидеть уровень 1650, от которого в этом году уже происходили быстрые движения до 1700 долларов.



Нефть, которая поддерживает российские бумаги весь день, к вечеру немного корректируется. Прирост более 10% сменился на +7%, при этом баррель торгуется около 26 долларов. Скачок, который произошел утром, наглядно показывает, что рынок заряжен на рост от текущих многолетних минимумов и ждет поводов для преодоления верхних ключевых уровней, ближайшим из которых является диапазон 30-32,5 доллара за бочку.



У рубля сегодня неоднозначный день: начавшись позитивно для российской валюты, он в итоге перешел почти в боковик по обеим парам. Доллар торгуется около 79 – после просадки до 77,36 рубля, а евро находится немногим ниже 86, хотя еще до обеда стоил 84,5. Такой волатильности в парах не было уже более двух недель. Мы ожидаем, что в пятницу рынок будет вести себя более спокойно. У рубля остается задел для укрепления по доллару до 77,5-78 единиц и по евро до 84,5-85 единиц.