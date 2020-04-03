«Фридом Финанс»: Пандемия продолжает давить на котировки

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили сессию 1 апреля падением, поскольку прогнозы роста смертности от коронавируса и усиления экономического ущерба заставили инвесторов отказаться от акций в пользу активов-убежищ. Президент Дональд Трамп предупредил американцев, что предстоящие две недели будут «очень, очень болезненными». S&P500 закрылся снижением на 4,41%, до 2471 пункта. Наибольшие потери понесли сектора коммунальных услуг и недвижимости.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня неуверенно на фоне продолжающейся коронавирусной пандемии. Количество заразившихся COVID-19 в мире достигло 938 тыс., из них 216 тыс. случаев зафиксировано в Штатах. Число летальных исходов превысило 47 тыс. В США от этой инфекции скончалось более 5 тыс. человек. Кроме того, появились сообщения о том, что власти Китая и Италии занижают число заболевших.

Риск дальнейшего ухудшения последствий пандемии для мировой экономики остается высоким. Глава ВОЗ предупредил, что в ближайшие дни число заболевших достигнет 1 млн, а количество жертв COVID-19 дойдет до 50 тыс. Германия и Италия продлевают карантин. Власти Флориды обязали граждан не покидать дома. Похоже, что шансы на быстрое окончание пандемии и скорое восстановление экономической активности снижаются.

Азиатские индексы сегодня демонстрируют смешанную динамику: японский Nikkei теряет более 1%, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI300 прибавляют в пределах 0,5-2%. Европейские фондовые площадки открылись ростом около 2%, но затем развернулись вниз и на данный момент торгуются в нуле.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, немного ослаб, но остается уверенным. Ставка по 10-летним трежерис находится вблизи 0,6%. Нефть на открытии прибавила почти 10% благодаря заявлению Трампа о возможном прекращении ценовой войны между РФ и Саудовской Аравией, а также покупке подешевевшей нефти в стратегические резервы КНР. Brent торгуется около $27 за баррель. Золото слабо колеблется у $1600 за унцию. Таким образом, аппетит к риску сегодня немного повышается. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку подняться к отметке 2500 пунктов.

Макростатистика

Наибольший интерес сегодня представляет публикация еженедельных данных по числу заявок на пособие по безработице. В нынешних быстро меняющихся условиях этот показатель выглядит наиболее актуальным. После рекордного роста до 3,3 млн на прошлой неделе ожидается увеличение количества заявок еще на 3,5 млн. Динамика этого индикатора отражает ухудшение условий на рынке труда из-за эпидемии и отрицательно сказывается на экономике.

Новости компаний

Сегодня отчитается сеть аптек Walgreens Boots Alliance. Прогноз предполагает рост выручки при снижении EPS. Инвесторов по-прежнему беспокоит реализация стратегии по повышению прибыльности. Компания должна подтвердить, что усилия по снижению затрат достигают заявленной цели. Таким образом, компания находится в непростом положении. Тем не менее планы по оптимизации бизнеса и повышению эффективности еще могут быть выполнены. К тому же спрос на аптечные товары, возможно, повысился в условиях эпидемии.

Индекс настроений



Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 3 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина

На техническом графике S&P500 по-прежнему выглядит неуверенно. Пока нельзя исключать, что рост индекса широкого рынка на прошлой неделе был лишь техническим отскоком. Вчера индекс вновь опустился ниже линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что говорит о сохраняющихся шансах на продолжение падения. Индикатор RSI все еще держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому очередное достижение дна по-прежнему вероятно. Скрашивают картину лишь положительные значения индикатора MACD. S&P500 способен вновь протестировать поддержку на уровне 2350 пунктов. Ключевым вопросом для перспектив остается способность индекса закрепиться выше и вернуться на линию тренда.