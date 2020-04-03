«Фридом Финанс»: Рубль и рынок акций на подъеме

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Рынок сегодня мощно отыгрывает заявления и решения президента США, который сообщил, что через несколько дней сумеет сделать так, что Россия и Саудовская Аравия договорятся по ограничению добычи. Параллельно с этим глава Белого дома успел пригрозить Ирану за подготовку вылазки в Ирак, а также назначить встречу с главой Минэнерго США и главами крупных нефтяных компаний с целью подготовить меры по спасению сланцевой отрасли. Все эти события развернулись на фоне первого банкротства крупной сланцевой компании Whiting Petroleumв в США и заявлений МЭА о разрушении цепочек поставок нефти. Реакция барреля была сильной: с 24,5 накануне вечером он взлетел до 27,88 сегодня утром, прибавив на максимуме почти 14%. Впоследствии нефть немного откатилась, но сохранила диапазон 27-27,5.

РТС на таком позитиве подскочил до 1033 пунктов ( к недельному максимуму) и в течение дня продолжает сохранять более 2,5% прироста. Если нефть сегодня удастся взять штурмом отметку 30 долларов, то мы вполне можем увидеть РТС выше 1050 пунктов. Однако более вероятно, что рынок сырья пока притормозит на достигнутых высотах, а значит, и индексы будут более склонны к боковой динамике.

Индекс Мосбиржи держится чуть слабее на фоне укрепления российской валюты. Основной индикатор московской площадки вновь преодолел 2500 пунктов и теперь находится на отметках 11 марта, то есть повторил поход на максимум последних трех недель. Мы не исключаем, что по мере коррекции рубля индекс продолжит движение вверх в диапазоне 2500-2600 пунктов.

Из акций сегодня наиболее подвижна нефтянка: Роснефть (+5%), Лукойл (+4%), Газпромнефть (+4%), Татнефть (+3,9%), Башнефть (+2,7%). Столь аккуратный подъем по всей отрасли с упором на компании большей капитализации может указывать на то, что на российский рынок возвращаются иностранные игроки. Это очень хороший среднесрочный сигнал, но все же мы советуем покупать крупные фишки на коррекции.

Из падающих историй сегодня выделяется больше всех Алроса (-1,4%). Инвесторы негативно отыгрывают решение компании разрешить поставщикам в апреле отказаться от покупки алмазов. По нашей оценке, момент для входа в Алросу сейчас не самый удачный: нет ясности с тем, как скоро восстановится глобальный спрос – европейские и азиатские аукционы остаются закрытыми. Бумаги Алросы могут в ближайшие недели терять до 10% своей стоимости.

Рубль, как и рынок акций в целом, сегодня на подъеме. Доллар снижается на торгах до 77,36 единиц, евро до 84,5. Это минимумы с 26 и 25 марта соответственно. Однако боковой тренд в валютных парах еще не сломлен. Мы так и движемся эти две недели в широком коридоре 77-80 рублей по доллару. По нашей оценке, сохраняется небольшой шанс до конца этой недели пробить отметку 77 рублей в долларе, а евро довести до 83,5 (он сейчас падает быстрее доллара). Но пока более вероятно, что после нынешнего укрепление валютные качели вернутся на 0,5-1 рубль выше секущих значений. Соответственно в базовом варианте доллар будет тяготеть к 79 рублям, евро – к 86.