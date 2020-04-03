ИАЦ «Альпари»: Космический рост цены нефти укрепил рубль

В четверг, 2 апреля, рубль на фоне бурно растущей нефти перешёл в очень успешное контрнаступление на доллар и особенно на евро. К закрытию торгов четверга обменный курс доллара расчётами «завтра» упал на 1 руб. 54 коп. (-2%), до 77,25 руб., а курс евро рухнул даже на 2 руб. 37 коп. (-2,8%), до 83,94 руб.

Нефть за один день себя превзошла, показав двузначные цифры роста. Так, цена сорта Brent в четверг космически взлетела на 15% за день, до $30,28 за баррель. Причиной роста стали заявления министерства энергетики Саудовской Аравии о том, что необходимо снова вернуться к переговорам в формате ОПЕК+, и более того, королевство предлагает участникам соглашения совместно сократить добычу на 9 млн баррелей в день, причём сама Саудовская Аравия готова взять на себя наибольшую квоту.

А президент США Дональд Трамп заявил о том, что ОПЕК во главе с Саудовской Аравией готов снизить добычу даже до 15 млн баррелей в сутки. Однако позднее Трамп заявил о том, что ждёт сокращения добычи нефти от России, Саудовской Аравии и ОПЕК, но он сам не намерен обращаться к нефтяникам с просьбой сократить добычу нефти, прозрачно намекнув, что США в этой потенциальной сделке участвовать не хотят. Это вызвало коррекцию на нефтяном рынке, и сегодня с утра цена Brent падает, теряя уже 3,8% и опустившись ниже $30 за баррель.

Президент России Владимир Путин в четверг выступил с новым телеобращением к народу. Он объявил о продлении режима нерабочих дней вплоть до 30 апреля в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом, однако разъяснил, что регионы, в которых эпидемическая ситуация не настолько опасна, как, например, в Москве, могут сами принять решение об ослаблении режима самоизоляции для населения и восстановлении работы ряда предприятий. Это стало дополнительным фактором укрепления рубля.

Полагаем, что на открытии торгов рубль может немного скорректироваться вниз после вчерашнего бурного роста или показать разнонаправленную динамику. Мы снижаем прогноз по курсу доллара до 77-79 руб., а прогноз по курсу евро - до 84-86 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»