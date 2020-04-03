ПСБ: Рубль окажется под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Сегодня перед открытием российского рынка для рубля складывается негативный внешний фон. Основным фактором, способствующим его снижению, станет ситуация на рынке энергоносителей, где, после взлета в четверг, ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 5%, отступив ниже 28,5 доллара за баррель. Что же касается валют развивающихся стран, то они демонстрируют разнонаправленную динамику, что не дает дополнительных ориентиров для рубля. В результате, на открытии мы ожидаем ослабления национальной валюты, что позволит паре доллар/рубль подняться выше 77,7 рубля. В случае продолжения коррекции на рынке энергоносителей и ухудшении спроса на рисковые активы на фоне очередной порции статистики по рынку труда США, в ходе сессии американская валюта может попытаться продолжить восстановление и сделать шаг в сторону верхней границы диапазона 75 – 80 рублей.



Напомним, что днем ранее рубль уверенно укрепился к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар отступил 2%, закончив день чуть ниже 77,3 рубля, евро упал на 2,8%, снизившись до 83,9 рубля. Главным фактором роста рубля стал резкий взлет котировок нефти на заявлениях Трампа и призывах со стороны С. Аравии к созыву экстренного саммита ОПЕК+. Это оказало существенную поддержку рублю и привело к отступлению доллара к минимумам второй половины марта.