ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется в пятницу в коридоре 1020-1040 пунктов

В четверг рынок нефти продемонстрировал серьезную волатильность, а цены на сырье по итогам дня выросли. Торги стартовали с отметки $26,3 за баррель марки Brent. В начале американской сессии президент США Дональд Трамп сообщил в твите о переговорах между Россией и Саудовской Аравией, и их готовностью снизить добычу якобы на 10 млн баррелей. Цены мгновенно пошли вверх, пробили сопротивление на $32,4 и взлетели до $36,3 – максимума с 13 марта. Однако рынок быстро усомнился в реалистичности этих заявлений. Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг факт переговоров Путина и бин Салмана.

Цены резко пошли вниз и завершили день вблизи $30,3. Утром пятницы сползание цен продолжилось, они опустились к $28,9. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $28,7-29,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сместился до $25,2-40,0. Сегодня нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует отчет по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на 20 единиц, до 624 штук.

На ожиданиях выделения массированной государственной помощи в четверг большинство западных фондовых рынков закрылось в плюс. Вслед за ними, а также на растущих накануне нефтяных котировках подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 2,92%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 4,69%. Среди лидеров роста – «Лукойл» (+8,03%) и «Татнефть» (+7,54%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 2,24%.

Утром пятницы большинство индексов стран АТР снижалось на 0,7-1,6%. Исключением был японский Nikkei 225, который показывал едва заметный рост. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2488 п., на 1,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение большинства азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2520-2570 пунктов, по индексу РТС — 1020-1040 пунктов.

Вслед за рынком акций и растущей нефтью в четверг укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 77,2500 руб. (-65 коп.). Европейская валюта снизилась до 83,8650 руб. (-71,25 коп.). Утренние торги нефтью вблизи уровня вчерашнего закрытия задают нейтральный внешний фон перед началом торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,5-78,0 руб., для европейской валюты — 83,0-84,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»