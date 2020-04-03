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Курсы валют ЦБ РФ на 3 апреля: 77,7325 руб/доллар США и 85,7389 руб/евро

3 апреля 2020
ЦБ РФ с 28 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 77,7325 руб.
  • 1 евро - 85,7389 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9898 р. (1,26%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2259 р. (0,26%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,3500 р. (1,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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