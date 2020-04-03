«Фридом Финанс»: Все внимание на отчет по рынку труда

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили сессию 2 апреля уверенным ростом, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса и негативные экономические последствия эпидемии. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю достигло 6,65 млн, вдвое превзойдя исторический максимум, установленный на прошлой неделе. Динамика этого показателя отражает глубину экономического шока от эпидемии. Тем не менее S&P500 по итогам вчерашних торгов поднялся на 2,28%, до 2527 пунктов. В лидерах роста при поддержке цен на нефть оказался энергетический сектор. Повышению нефтяных котировок способствовало заявление Дональда Трампа о подготовке договоренностей по сокращению добычи на 10 млн баррелей в сутки между Россией и Саудовской Аравией.

Мировые фондовые площадки сегодня снижаются под давлением продолжающейся пандемии и в преддверии публикации отчета по рынку труда в США. Количество заразившихся COVID-19 в мире достигло 1 млн, в том числе 245 тыс. новых случаев зафиксировано в Штатах. Число летальных исходов превысило 53 тыс. В США от этой инфекции скончалось более 6 тыс. человек. В то же время рост числа новых заразившихся в Испании и Италии плавно замедляется, и это дает надежду на то, что пик эпидемии здесь пройден.

В фокусе реакция мировой экономики на кризис и ответные меры властей по стимулированию активности. Министр финансов США заявил, что помощь гражданам, предусмотренная недавно принятым пакетом мер стимулирования экономики, начнет поступать в течение двух недель. Кроме того, сегодня должна начаться реализация программы помощи малому бизнесу объемом в $350 млрд.

Азиатские индексы сегодня демонстрируют умеренно отрицательную динамику. Японский Nikkei торгуется в нуле на фоне падения мартовского PMI в секторе услуг до 33,8 пункта впервые с 2009 года. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI300 снижаются в пределах 1%. Европейские фондовые площадки на открытии также теряли около 1% после публикации сервисного PMI в еврозоне. Значения деловой активности в сфере услуг оказались рекордно низкими в Италии (17) и Испании (23). В итоге композитный индекс в еврозоне опустился ниже 30.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, остается уверенным. Ставка по 10-летним трежерис находится ниже 0,6%. Нефть вновь прибавляет 4% благодаря ожиданию прекращения ценовой войны между РФ и Саудовской Аравией. Brent торгуется выше $30 за баррель. Цена на золото превысила $1600 за унцию. Аппетит к риску сегодня неактивный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов вновь опустится ниже 2500 пунктов.

Макростатистика

Наибольший интерес сегодня представляют публикация отчета по рынку труда и данные о динамике индекса деловой активности в сфере услуг PMI за март. Консенсус предполагает снижение количества нанятых впервые с 2010 года и рост безработицы с 50-летних минимумов до 3,8%. Данные рассчитаны на основе опросов, сделанных до 14 марта, поэтому не отразят рекордный всплеск числа заявок на пособие по безработице последних двух недель. Относительная устойчивость сегодняшних показателей не должна вводить в заблуждение: худшие статданные еще впереди. Индекс деловой активности в секторе услуг ждет снижение в марте на фоне эпидемии и карантина. После рекордно низких европейских показателей не исключено, что картина окажется хуже ожиданий инвесторов.

Новости компаний

Сегодня отчет представит производитель алкогольных напитков Constellation Brands. Компания ждет роста продаж при снижении EPS. Владелец пивного бренда Corona может ощутить заметное падение спроса из-за эпидемии коронавируса. Ограничительные меры обусловят снижение потребления в точках общепита, что способно негативно сказаться на операционных показателях компании. В таких условиях руководство может отложить запуск новых продуктов, а это окажет давление на прибыльность бизнеса.

Индекс настроений



Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 3 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина

Техническая картина по S&P500 остается смешанной. Пока нельзя исключать, что рост индекса широкого рынка на прошлой неделе был лишь техническим отскоком. Индекс остается ниже линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что говорит о сохраняющихся шансах на продолжение падения. Индикатор RSI все еще держится ниже нейтрального уровня 50, поэтому очередное достижение дна по-прежнему вероятно. Скрашивают картину лишь положительные значения индикатора MACD. S&P500 способен вновь протестировать поддержку на уровне 2350 пунктов. Ключевым вопросом для перспектив остается способность индекса закрепиться выше и вернуться на линию тренда.

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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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