Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 мая: 4 003,7000 руб/1 г золота и 39,2900/1 г серебра
24 мая 2020
ЦБ РФ с 23 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 003,7000 руб.
- 1 грамм серебра - 39,2900 руб.
- 1 грамм платины - 1 915,8199 руб.
- 1 грамм палладия - 4 575,7900 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
52,4700 р. (1,33%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0600 р. (0,15%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,4400 р. (0,34%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
71,3799 р. (1,54%).
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