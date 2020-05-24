Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 мая: 4 003,7000 руб/1 г золота и 39,2900/1 г серебра ЦБ РФ с 23 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 003,7000 руб.

1 грамм серебра - 39,2900 руб.

1 грамм платины - 1 915,8199 руб.

1 грамм палладия - 4 575,7900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 52,4700 р. (1,33%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,15%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,4400 р. (0,34%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,3799 р. (1,54%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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