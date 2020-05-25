ИАЦ «Альпари»: Рынки испугались собственной тени

Рынок акций завершает пятницу снижением. Все логично: предыдущая волна ралли хоть и была желаемой, но выглядела совсем необоснованно и хрупко. Инвесторы фиксируют прибыль, как и накануне, и пересматривают краткосрочные взгляды на позиции — раз во внешней конъюнктуре ничего принципиально не меняется, значит, с покупками поторопились?

Индекс МосБиржи отступает к 2712 пунктам и может отойти вплоть до 2700 пунктов — никто не расстроится. Почти все значимые «голубые фишки» в минусе, и это составляет рублевый индикатор без опоры. Краткосрочно, индекс МосБиржи может торговаться в пределах 2690-2735 пунктов. Дальнейшее развитие событий напрямую зависит от ситуации извне. Индекс РТС корректируется бодрее за счет валютной качки и капитулирует к 1191 пунктам. Это было ожидаемо, и новой точкой для остановки «медведей» здесь станет уровень 1175 пунктов.

В «красном» закрывают день все биржевые тяжеловесы — от «Норникеля» до «Сбербанка» и «Роснефти». Все они оказались ранее локально перекуплены и попали в зону коррекции.

Неплохо себя показывают бумаги «Россетей», где подъем цены наблюдается пятый день подряд. Пики обновить не получается, импульса недостаточно, но при должном старании можно закрепиться выше 1,4370 руб. и тогда уже стремиться к 1,50 руб.

Впечатлил своим движением рубль? На самом деле инвесторы испугались своих собственных теней и чуть не дошли до области, откуда покупать было бы интереснее, а так получилась почти неэффективная болтанка в коридоре. Дорогой рубль никому не нужен, это надо запомнить как аксиому и перестать сопротивляться. Это плохо для дефицитного бюджета, неинтересно экспортёрам и губительно для внутреннего производства. С этого дня доллар возвращается в диапазон 72-75 руб., в этих пределах он будет находиться и в начале следующей недели. С высокой вероятностью ввро до конца весны может закрепиться в пределах 78-81 руб., что тоже неплохо.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»