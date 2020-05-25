ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль способна протестировать уровень 70 руб.

В пятницу, 22 мая, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,95%, до 71,64 руб., евро/рубль – на 0,49%, до 78,08 руб., фунт/рубль – до 0,465, до 87,16.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублю. Настроения участников рынка ухудшились на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Ситуация вокруг Гонконга способствовала укреплению курса йены. Они уходили в защитные активы из-за нового законопроекта о безопасности в Китае в отношении полуавтономных городов Гонконг и Макао.

Китай планирует разместить на территории острова охранные предприятия для защиты от массовых демонстраций. Планы КНР вызвали резкую реакцию президента США Дональда Трампа. Эксперты считают, что если Китай установит свою юрисдикцию над автономной областью, то ситуация может оказаться взрывоопасной. Министерство иностранных дел в США предупредило китайскую сторону, что в случае принятия нового закона о безопасности, могут быть введены санкции против высокопоставленных китайских чиновников.

Ослабление рубля было сдержанным, так как он получал поддержку от налогового периода и восстановления цен на нефть после падения до $33,54 за баррель. В понедельник на торгах в Азии баррель Brent стоит $35,33. Основные валюты демонстрируют смешанную динамику. За один доллар дают 71,33 против пятничного закрытия 71,64 руб. на Мосбирже.

Стоит отметить, что франк и йена ослабляются к доллару. Трейдеры опять готовы покупать рискованные активы. В понедельник в США выходной день, поэтому они ждут открытия торгов в Европе. Я по-прежнему считаю, что пара доллар/рубль протестирует уровень 70 руб. на фоне налогового периода и высокого спроса на ОФЗ. Нова фаза ослабления рубля начнется при росте курса доллара выше 73,50 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»