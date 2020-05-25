«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность МТС

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Россетей (+3,62%). В аутсайдерах оказались бумаги М.Видео (-2,72%). Пара USD/RUB оставалась в диапазоне 71,00-72,00.

МТС (-0,49%) отчитается за первый квартал по МСФО. Консенсус-прогноз предполагает сокращение выручки до 88 млрд при снижении EBITDA до 12 млрд руб. Я не ожидаю столь резкого ухудшения основных показателей. Падение продаж затронуло в основном сегмент розницы и МТС Банк. Компания, имеющая статус одного из сильнейших телекоммуникационных операторов, не сообщала о больших проблемах из-за COVID-19. Прогноз роста годовой выручки на 3% не отозван. Я полагаю, что план по капзатратам может быть пересмотрен в сторону уменьшения. В частности, правительство готово перенести регуляторные требования по хранению данных на более поздний срок, и это сэкономит компании 4-6 млрд руб. На мой взгляд, МТС отчитается лучше прогноза. Выручка может достичь 112 млрд руб. Сохраняем целевой уровень 320 руб. на акцию (достигнут). Дивиденд, по всей видимости, составит не менее 26 руб. на акцию за год.

Торговая идея: М.Видео (-2,42%), «покупать», цель — 450 руб. Мы ожидаем, что офлайн-продажи начнут восстанавливаться в июне. При этом компания сохранит сильные позиции и в сегменте онлайн-ретейла. Ранее сообщалось, что за январь-март объем реализации через интернет увеличился на 80%, а общие продажи поднялись на 13%.

Ожидаем боковую динамику. Рынок в США закрыт, поэтому торговая активность будет ниже обычной. Ориентиры для пары USD/RUB: диапазон 70,50-71,50, для индекса Мосбиржи: 2650-2700 пунктов.



