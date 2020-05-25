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ИАЦ «Альпари»: Индексу РТС проторгуется 25 мая в коридоре 1175-1200 пунктов

25 мая 2020

В пятницу основные европейские рынки закрылись разнонаправлено, американские умеренно снизились. На этом неоднозначном фоне снизился и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,34%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару просел сильнее, на 1,48%. Среди лидеров снижения – ГМК «Норникель» (-2,37%) и «Сбербанк» (-1,82%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,04%.

Утром понедельника индексы стран АТР торговались без общего направления, Австралия и Япония росли, Гонконг и Шанхай снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2964 п., на 0,4% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Отсутствие общих настроений на утренних торгах в Азии приведет к нейтральному открытию российского рынка, торги начнутся вблизи уровней закрытия пятницы. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2680-2735 пунктов, по индексу РТС — 1175-1200 пунктов.

Вслед за акциями и рынком нефти в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 71,6400 руб. (+67,25 коп.). Европейская валюта выросла до 78,0800 руб. (+38 коп.). Более быстрый рост доллара связан со снижением валютной пары EURUSD с 1,0950 до 1,0900. Утром понедельника нефть после краткосрочного снижения вернулась к уровню закрытия пятницы. Это приведет к открытию торгов рублем вблизи уровней закрытия пятницы. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 70,9-72,4 руб., для европейской валюты — 77,3-78,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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