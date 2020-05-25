ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - «Детский мир» подорожал по-взрослому

За прошедшую неделю с 18 по 22 мая российский фондовый рынок уверенно шёл в рост. Так, индекс МосБиржи за неделю прибавил 4,5%, поднявшись до 2709,38 пункта, а индекс РТС вырос на 7,3%, до 1188,47 пункта. Цена нефти марки Brent за неделю выросла на 8,2% и закрепилась выше $35 за баррель, однако у акций нефтяной отрасли на прошлой неделе в лидеры роста выйти так и не получилось.

А лидером роста прошлой недели оказались находившиеся ранее за пределами внимания инвесторов акции торговой сети «Детский мир», подорожавшие на 14,1%, до 96,12 руб. за бумагу. Рост оказался довольно неожиданным, учитывая сохраняющиеся ограничения для оффлайновой торговли в условиях режима самоизоляции, а также сравнительно недавний выход из капитала компании ряда крупных акционеров. Скорее всего, рост мог быть связан с решениями государства о выплатах семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет, а это как раз целевая аудитория «Детского мира». По нашему мнению, дальнейшая материальная поддержка государством семей с детьми, а также отмена ограничений для торговли непродовольственными товарами могут стать дополнительными факторами роста этих акций. Наша целевая цена акций «Детского мира» составляет 102 руб. за акцию, рекомендуем «держать» бумаги.

Аутсайдерами недели стали акции золотодобытчика «Полюс», подешевевшие на фоне роста рынка на 4%, до 11814,5 руб. за акцию. Напомним, что в условиях обвала цен на нефть и обесценения рубля акции золотодобывающих компаний, в том числе «Полюса», традиционно рассматривались как защитные активы, а на фоне укрепления рубля и постепенной стабилизации рынка бумаги могут корректироваться вниз. Падение на прошлой неделе могло быть связано с коррекцией цен на золото, подешевевшее на 0,4% за неделю. Наша целевая цена акций «Полюса» вновь повышена до 12000 руб. за акцию, рекомендуем эти бумаги «покупать» на коррекциях.

На текущей неделе, по нашей оценке, индекс РТС проторгуется в диапазоне 1200-1250 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2720-2770 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»