«Фридом Финанс»: Рынок восстанавливается после пятничной просадки

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешний фон остается спокойным: европейские площадки прибавляют до 2,5%, фьючерсы на Америку в плюсе более чем на 1%, основные торги в США и Британии закрыты в связи с выходными.

Новости о протестах в Гонконге сегодня не оказали существенного влияния на котировки нефти. Brent удержался выше $35 долларов за баррель. До конца сессии можем увидеть попытки протестировать уровень $35,5. Во вторник ожидаем продолжения ралли в диапазон $36-$37.

РТС в плюсе на 1,5%. В течение дня динамика остается практически неизменной. Индекс колеблется в узком коридоре 1195-1210 пунктов. Выход за эти границы произойдет уже во вторник. Рост волатильности будет сопровождаться преимущественно подъемом в зону 1220-1250 пунктов.

Индекс Мосбиржи сегодня под вечер приступил к штурму отметки 2750, ускорив динамику по сравнению с утром. Поддержку рынку оказала валютная переоценка из-за краткосрочного ослабления рубля. На горизонте ближайших двух сессий мы считаем достижимым уровень 2800 пунктов.

Среди отдельных эмитентов сегодня лидируют: Россети (+4,3%), ТГК-1 (+4,1%), Сургутнефтегаз (+4%), ИнтерРао (+3,6%), ММК (+3,1%), Северсталь (+3,1%). Рынок демонстрирует спрос на дивидендные бумаги перед очередным этапом снижения ключевой ставки. На такую перспективу в очередной раз сегодня указал ЦБ, отчитавшись об отмене месячного РЕПО по ставке 5,6%. Рынок ожидает, что уже в июне можно будет занимать под 5,1%. Это давит на доходность облигаций и заставляет инвесторов искать бумаги с потенциалом выплат дивидендов по ставкам выше ключевой.

Хуже широкого рынка сегодня торгуются: Детский мир (-0,3%), Мечел (-0,2%), ТМК (0%), префы Транснефти (0%) и Сбербанка (0%). Бумаги Мечела теряют в цене в преддверие публикации отчетности по МСФО за последний квартал. Акции компании несколько сессий подряд демонстрировали на редкость спокойную динамику. Ожидаем резкого всплеска волатильности во вторник. Более вероятным нам видится падение котировок в пределах 3%.

Рубль не удержался в зеленой зоне и под вечер стал терять позиции к основным валютам. Падение составило от 5 до 10 копеек. Доллар переместился в диапазон 71,6-71,8, евро в зону 78,1-78,3 рубля. Ожидаем небольшой откат вниз к закрытию сессии. Во вторник торги в парах могут продолжиться на 20-50 копеек ниже текущих значений.