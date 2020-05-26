ИАЦ «Альпари»: Рынок полон безыдейных покупок

В понедельник российский фондовый рынок полон сил и энтузиазма. Инвесторы покупают, пока нефть стабильна, и внешний фон не принес с собой ничего, способного расстроить. Индекс МосБиржи вырос до 2756 пунктов и может протестировать на прочность область 27665 пунктов, если конъюнктура не изменится. Индекс РТС укрепился к 1212 пунктам, новая цель «быков» на завтра находится на 1220 пунктах.

Рынок США сегодня закрыт по случаю Дня поминовения, статистики почти нет, а новостной поток спокоен. Инвесторы уже учли в котировках вероятность осложнения отношений между Китаем и Штатами, если Пекин будет продолжать лоббировать законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Новых деталей тут пока нет, нет и реакций.

В лидерах роста сегодня фигурируют акции энергетических компаний — префы «Ленэнерго» и обычка «Россетей». Дальше все торгуется вразнобой, каких-то четких приоритетов у покупателей пока нет. В зоне легких продаж оказались акции «Детского мира» — по всей видимости, как защитная бумага в противовес оптимизму и бумаги «Мечела».

На текущий момент нет четкой информации о прекращении режима самоизоляции в России. Чем дольше тянется эта история, тем очевиднее, что совсем малая доля бизнеса небольшого формата выживет и встанет на ноги. Пик финансовых проблем и у компаний, и у населения явно впереди, и это нужно понимать.

Доллар США к вечеру топчется на месте и не демонстрирует сколько-нибудь четких идей. Основные торги идут около 71,64 руб., во вторник американская валюта может оставаться в диапазоне 71,50-74,00 руб. Евро стоит 78,08 руб., актуальный коридор колебаний на завтра здесь находится в рамках 77,85-79,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»