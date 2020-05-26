ПСБ: Рубль укрепится на открытии торгов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился позитивный внешний фон. Так, поддержку национальной валюте окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь вышел выше 36 долларов за баррель. Также покупкам в рубле будет способствовать динамика валют развивающихся стран, которые утром демонстрируют укрепление. На таком фоне в начале дня пара доллар/рубль вновь отступит в диапазон 71-71,5 рубля. В дальнейшем, несмотря на уход поддержки рубля со стороны налогового периода, американская валюта закрепится в данном диапазоне. Во второй половине дня, на фоне активизации торгов и сохранении спроса на рисковые активы, доллар может сделать еще один шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 70 рублей. Однако сохраняются риски ухудшения настроений на рынках на росте напряженности в отношениях между США и Китаем, что может снизить спрос на риск и позволить доллару отыграть потери.

Напомним, что в понедельник рубль практически не изменился к основным мировым валютам, в результате чего доллар и евро удержали позиции в районе 71,7 и 78,1 рубля соответственно.