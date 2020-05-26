Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 мая: 3 990,4099 руб/1 г золота и 39,1300/1 г серебра
26 мая 2020
ЦБ РФ с 26 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 990,4099 руб.
- 1 грамм серебра - 39,1300 руб.
- 1 грамм платины - 1 922,0601 руб.
- 1 грамм палладия - 4 408,0801 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,2900 р. (0,33%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1600 р. (0,41%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,2401 р. (0,33%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
167,7100 р. (3,67%).
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