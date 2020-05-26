Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 мая: 3 990,4099 руб/1 г золота и 39,1300/1 г серебра ЦБ РФ с 26 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 990,4099 руб.

1 грамм серебра - 39,1300 руб.

1 грамм платины - 1 922,0601 руб.

1 грамм палладия - 4 408,0801 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,2900 р. (0,33%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,41%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,2401 р. (0,33%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 167,7100 р. (3,67%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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