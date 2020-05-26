Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 мая: 3 990,4099 руб/1 г золота и 39,1300/1 г серебра

26 мая 2020
ЦБ РФ с 26 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 990,4099 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,1300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 922,0601 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 408,0801 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,2900 р. (0,33%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,41%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,2401 р. (0,33%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 167,7100 р. (3,67%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги