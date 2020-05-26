Узбекистан: плюсы и минусы Евразийского Союза

Во время официального визита в Ташкент, 2 октября 2019 года, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что сейчас прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана к ЕАЭС. Данное заявление тогда наделало много шума не только в Узбекистане, но и других бывших советских республиках Средней Азии, прежде всего, в Казахстане. Узбекистан начал путь экономических реформ и уже добился на данном направлении значительных успехов.

Недавно Сенат Узбекистана одобрил участие республики в работе ЕАЭС на правах наблюдателя: 71 голосов за, 16 – против, четыре сенатора воздержались. Таким образом, была преодолена вторая из трех ступеней на пути к официальному закреплению этого статуса. Соответствующий документ должен подписать президент Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что он сделает это до визита в Москву, который запланирован на июнь.

Надо сказать, что единой позиции по восточному вектору экономической интеграции в современной России нет. Против нее активно выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также был против ныне покойный писатель и известный радикальный политик Эдуард Лимонов. При этом все противники евразийской интеграции представляют оппозицию, а не Кремль, который на фоне санкций, не совсем гладких отношений с большинством стран Восточной Европы и осложнений отношений с Беларусью уделяет все больше внимания Средней Азии и Азербайджану.

Восточный вектор российской политики еще сто лет назад обосновали русские ученые Петр Савицкий и Николай Трубецкой. Есть опасения относительно вступления в ЕАЭС и в Узбекистане, и они не лишены логики и здравого смысла. По мнению скептиков, главный риск заключается в том, что Россия, Казахстан и Беларусь значительно превосходят Узбекистан по степени развитости экономики и доходам на душу населения. В случае присоединения Ташкента к ЕАЭС, производители в Узбекистане полностью проиграют конкуренцию производителям других стран-членов.

Не пройдет и несколько лет как Узбекистан полностью потеряет свой промышленный потенциал и производственные мощности. Не последнюю роль в отрицательном отношении ряда узбекских экспертов к ЕАЭС играет и геополитический конфликт России с Западом. Как известно, в США и Евросоюзе Россия обвиняется в серьезных нарушениях международного права и подвергается международным санкциям после присоединения Крыма в 2014 году.

Вместе с тем, в последние годы Центральная Азия стала безальтернативным местом для российского капитала и экономической активности. Инвестиции России во все пять стран Центральной Азии составили около $20 млрд. Из них в Узбекистан немногим менее $9 млрд., в Казахстан – $12-14 млрд, в Таджикистан – $1,6 млрд, в Кыргызстан – $1,2 млрд. На начало 2019 года в регионе работает 11 тыс. предприятий, созданных с участием российского капитала. В Казахстане около 9,6 тыс., в Узбекистане более тысячи, в Кыргызстане почти 700 тыс., в Туркменистане – порядка 190 тыс., в Таджикистане – 100-150 тыс. В трудовой миграции в России находится не менее 2 млн граждан Узбекистана. При этом 70% торгового оборота Узбекистана приходится на страны ЕАЭС. Рестораны узбекской кухни занимают ведущие позиции на рынке Москвы, Петербурга, Казани и т.д.

Ну и, конечно, вступление в ЕАЭС улучшит положение трудовых мигрантов в Российской Федерации и Казахстане. Сейчас на фоне пандемии и режима карантина многие из них остались без работы. Трудовые мигранты будут свободны от необходимости приобретать трудовые патенты в России и получат равные права с российскими работниками. На Узбекистан приходится 30% денежных переводов из России за рубеж или $6,5 млрд.

Вступление в ЕАЭС должно поддержать экономику Узбекистана в период пандемии и мировой рецессии. Для России это, прежде всего, долгосрочное решение. Суверенный экономический центр силы — это 250-300 млн потребителей. А без суверенной экономики невозможна суверенная политика. Последний момент имеет ключевое значение для Кремля.

Александр Разуваев, к.э.н., руководитель ИАЦ «Альпари»