«Фридом Финанс»: Фондовые рынки ускоряют рост

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Позитивные факторы вновь перевесили, инвесторы охотно скупают рисковые активы. Япония сегодня закрылась на 10-недельных максимах, европейские площадки прибавляют около 1%, фьючерсы на Америку в плюсе на 2% и более. Нефть пробилась выше $36 за баррель, золото из-за ухода политических рисков откатилось вниз в зону 1720-1730, более чем на 4% ниже абсолютных пиков мая.

РТС поднялся почти на 2%, преодолев отметку 1240 второй раз за последние две недели. Индекс торгуется около цен 6 марта, где он находился до распада сделки ОПЕК+. Перспектива развития ралли выглядит весьма вероятной. Открытие торгов в США может подстегнуть спрос на российские бумаги. Ближайшая цель по РТС – 1260 пунктов.

Индекс Мосбиржи дорожает не так быстро, реагируя в том числе на укрепление рубля. Тем не менее рынок в часы наибольшего подъема всего 3 пункта недотянул до психологически важного уровня 2800. Сейчас индикатор торгуется на уровнях, на которых он был с 28 февраля по 4 марта. На одной из ближайших двух сессий мы можем увидеть прыжок выше 2850 пунктов.

Инвесторы продолжают проявлять повышенный интерес к бумагам энергетиков, закладывая в них дивидендные ожидания и рост выручки на фоне холодной весны и перезапуска отопления в жилых домах. В лидерах сегодня: ТГК-1 (+5,7%), ОГК-2 (+3,5%), Энел (+3,2%). МРСК Центра и Приволжья (+3,1%), Россети (+3%). Среди прочих отраслей неплохо сегодня выглядят металлурги: Русал (+3%), НЛМК (+2%). Последний из них проводит третью по счету мощную сессию. Сейчас акции НЛМК на верхних отметках конца февраля. Мы ожидаем краткосрочную коррекцию до 127 рублей за бумагу, или на 6% вниз.

В аутсайдерах сегодня преимущественно золотодобывающая отрасль: Полиметалл (-2,5%) и Полюс (-1,4%). Это связано с падением унции основного драгметалла к нижнему диапазону колебаний 1690-1800. Считаем, что по мере восстановления спроса на ювелирные изделия в Азии золото будет стремиться к новым уровням. Дополнительную поддержку ему будет оказывать напряженный фон в отношениях США и Китая. Отметка $1800 на унцию может быть преодолена в ближайшие две недели.

Расстановка сил в валютной секции снова в пользу российской валюты. Доллар снова просел ниже 71 рубля, евро опустился к 77,7 за единицу. Основную поддержку рынку оказывает нефть, которая сегодня торгуется в верхней части диапазона $35,5-$36,5 за баррель марки Brent. Не исключаем, что сегодня доллар опустится ниже 70,5, евро – ниже 77,5 рублей.