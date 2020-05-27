ИАЦ «Альпари»: Рынок покупает по инерции

Российский рынок акций во вторник в плюсе. Инвесторам сегодня нравится все: и новости о том, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден (в центре, естественно, потому что в регионах ситуация так себе), и цены на нефть выглядят неплохо, и американская статистика не такая слабая, как могло показаться. И раз все так упорно ждут восстановления экономического роста, то почему бы и не купить. Не будем углубляться пока в то, что ожидания эти имеют под собой ничтожно мало оснований, но, судя по всему, хорошее настроение важнее.

Индекс МосБиржи на этом фоне остается на уровне 2757 пунктам. Но днем он был почти на 30 пунктов выше и так высоко рынок стоял 21 мая, а до этого аж 2 марта. Тут, как и в рубле, ликвидирована вся коронавирусная премия. Сложность в том, что на корпоративном уровне минор только начинается, потому радоваться там вряд ли чему-то придется. Но пока «быки» настроены на движение вперед и вверх, а значит, новая цель находится на 2800 пунктов. Индекс РТС вырос до 1225 пунктов и может в среду дотянуться до 1230 пунктов в эту волну повышения.

Сегодня в фокусе внимания покупателей энергетики, от «ТГК-1» до «Россетей». Список рыночных лидеров спроса во вторник выглядит неоднородно, причем в нем почти нет акций компаний нефтегазового сектора. Это настораживает, поэтому вполне возможно, что сырьевые котировки выше $36,50 за баррель Brent и не пройдут, поскольку перекуплены.

Доллар США к вечеру торгуется по 70,86 руб., реализовав тем самым дневную цель снижения. Американская валюта сейчас способна отойти к 70,50 руб. Хочется напомнить, что в предыдущую волну продаж американской валюты «медведи» так и не дошли до области 68,50-69,00 руб., откуда покупать доллар было бы интереснее. Может быть, вторая попытка окажется более результативной, раз пока у рубля столько точек опоры. Евро снизился к 77,80 руб. и может в среду протестировать на прочность область 77,50-77,55 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»