«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи протестировал отметку 2800 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки излучают позитив и тянут за собой вверх российскую площадку. США открылись после длинных выходных приростом индексов до 2,5%. S&P500 торгуется выше 3000 пунктов впервые с 5 марта. Нефть держится преимущественно выше $36 за баррель Brent. Индекс MSCI Emerging markets подпрыгнул на 3,3%, демонстрируя максимальный интерес глобальных игроков к развивающимся странам за последние 2,5 месяца.

РТС на таком фоне в течение сегодняшнего дня также держится на максимумах с первых чисел марта. Диапазон колебаний индикатора составил 1220-1245 пунктов. На следующей сессии может состояться прорыв выше 1250 пунктов. До конца недели не исключаем движение в зону 1260-1300 пунктов.

Индекс Мосбиржи протестировал отметку 2800, но затем отступил чуть ниже. Торги идут преимущественно в диапазоне 2770-2780. В течение следующей сессии мы ожидаем захода в диапазон 2800-2850 пунктов. До конца недели рынок может уверенно закрепиться выше отметки 2800.

Нефть в течение дня в основном усиливала рост, доходя в моменте почти до $36,7, но на данный момент на $1 ниже. По сравнению с понедельником подъем составляет менее 1%. Мы ожидаем, что на ближайшей сессии могут быть предприняты новые попытки закрепиться в диапазоне $37-$38. В случае коррекции Brent может на время отступать к $35.

В приоритете у игроков рынка остаются: ТГК-1 (+5%), ОГК-2 (+4,3%), МРСК Центра и Приволжья (+4,1%), Россети (+3,7%). Кроме того, прибавляет Русал (+3,2%) на фоне роста глобального спроса на алюминий. Котировки металла остаются вблизи месячных минимумов, однако осторожный восходящий тренд держится вторую сессию подряд. Акции Русала сохраняют высокий потенциал восстановительного роста – до 10% на горизонте ближайших двух недель.

Сегодня снижаются: Полиметалл (-3,1%), Полюс (-2,4%), Акрон (-1,8%), префы Ленэнерго (-1,7%), ФСК ЕЭС (-1,6%). Коррекция в привилегированных бумагах Ленэнерго была вполне ожидаемой. Акции только начали отступать от абсолютных максимумов и, на наш взгляд, могут снизиться на ближайших сессия еще на 7-10%.

Рубль в течение дня не смог реализовать весь потенциал роста. Доллар США почти без изменений в течение сессии продержался чуть ниже отметки 71 рубль. Евро немного окреп в связи с ростом по отношению к американской валюте на межбанковском рынке. Валюта единой Европы торгуется немногим ниже 78 рублей. До конца сессии обе пары могут еще немного укрепиться. На следующей сессии мы закладываем рост рубля в пределах 40-50 копеек.