ИАЦ «Альпари»: Курс доллара приблизился к отметке 70 руб.

Во вторник, 26 мая, по итогам дня российская валюта подорожала ко всем основным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,21%, до 70,78, евро/рубль – на 0,42%, до 77,75 руб., фунт/рубль – на 0,08%, до 87,33 руб.

Рубль открылся ростом на фоне повышенного спроса на рискованные активы, а также роста нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть завершили торги повышением благодаря продолжающемуся сокращению добычи нефти и росту спроса. Баррель Brent подорожал на 1,75%, до $36,09.

S&P500 превышал отметку в 3000 пунктов. Его рост стимулировали постепенное открытие бизнеса и оптимизм в отношении потенциальной вакцины против коронавируса. Напряженность в американо-китайских отношениях временно отошла на второй план.

В среду, 27 мая, баррель Brent стоит $36,13 (+0.13%). На нефтяном рынке сохраняется «бычий» настрой, что положительно сказывается на рубле. Ближайшая цель по нефти остается на уровне $39. В паре доллар/рубль продавцы закрыли ценовой разрыв, образовавшийся во время открытия торговой сессии 22 мая. После пробоя 70,60 руб. ожидается падение курса доллара до 69,65 руб., курс евро — до 76,65 руб.

Ситуация вокруг Гонконга является негативным фактором для рынка нефти и рубля. Она усиливает напряженность в отношениях Пекина и Вашингтона. Любое непродуманное решение может вызвать бегство из рискованных активов. Помним об этом.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»