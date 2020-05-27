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ПСБ: Рубль удержит позиции, несмотря на внешний фон

27 мая 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным поводом к продажам может стать динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют некоторое ослабление. Также давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 36 долларов за баррель. Несмотря на это рубль в начале дня может удержать позиции по отношению к основным мировым валютам и даже несколько укрепиться. Поддержку ему окажут предстоящие аукционы по размещению ОФЗ, приближение которых будет способствовать спросу на рублевую ликвидность, несмотря на внешний фон.  В результате пара доллар/рубль на открытии перейдет в боковое движение в районе 70,6-71 рубль. В дальнейшем в отсутствии важной макроэкономической статистики ориентиром для национальной валюты станет спрос на риск. При этом ближе к концу торгов спрос на рубль снизится, что может привести к некоторому восстановлению американской валюты, которая попытается закрепиться выше 71 рубля.

Напомним, что днем ранее основные мировые валюты вновь ослабли по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар упал на 1,2%, отступив в район 70,8 рубля, евро снизился на 0,4%, закончив сессию в районе 77,8 рубля.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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