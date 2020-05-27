ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется 27 мая в коридоре 1215-1235 пунктов

Во вторник большинство западных фондовых индексов выросло благодаря оптимизму по поводу возможной вакцины от коронавируса и восстановления деловой активности. На этом благоприятном фоне российский рынок повел себя менее однозначно. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,14%. В то же время долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос на 0,95%. Среди лидеров роста – «Русгидро» (+2,67%) и «Русал» (+2,62%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 2,17%, обновив максимумы с 6 марта.

Утром среды рынки стран АТР не смогли определиться с общим направлением, Австралия и Япония росли, Гонконг и Шанхай снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3012 п., на 0,6% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя неопределенность в Азии задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2725-2780 пунктов, по индексу РТС — 1215-1235 пунктов.

Рубль во вторник прибавил на фоне роста нефтяных котировок. По итогам дня на Московской бирже доллар подешевел до 70,7800 руб. (-87 коп.). Европейская валюта снизилась до 77,7500 руб. (-32,75 коп.). Более быстрое снижение доллара связано с ростом валютной пары EURUSD с 1,0890 до 1,0980. Утром среды нефть торговалась чуть ниже уровней вчерашнего закрытия. Это может прервать укрепление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 70,1-71,5 руб., для европейской валюты — 77,0-78,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»