Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 мая: 3 940,3201 руб/1 г золота и 39,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 27 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 940,3201 руб.

1 грамм серебра - 39,5700 руб.

1 грамм платины - 1 914,4100 руб.

1 грамм палладия - 4 476,1099 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,0899 р. (1,26%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4400 р. (1,12%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6501 р. (0,40%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 68,0299 р. (1,54%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



