Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 мая: 3 940,3201 руб/1 г золота и 39,5700/1 г серебра
27 мая 2020
ЦБ РФ с 27 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 940,3201 руб.
- 1 грамм серебра - 39,5700 руб.
- 1 грамм платины - 1 914,4100 руб.
- 1 грамм палладия - 4 476,1099 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
50,0899 р. (1,26%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4400 р. (1,12%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,6501 р. (0,40%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
68,0299 р. (1,54%).
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