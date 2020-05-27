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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 мая: 3 940,3201 руб/1 г золота и 39,5700/1 г серебра

27 мая 2020
ЦБ РФ с 27 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 940,3201 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,5700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 914,4100 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 476,1099 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,0899 р. (1,26%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4400 р. (1,12%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6501 р. (0,40%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 68,0299 р. (1,54%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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