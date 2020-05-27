«Фридом Финанс»: Рынок демонстрирует уверенное восстановление

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Индекс волатильности VIX откатился до минимумов с конца февраля. Ведущие площадки Европы в плюсе до 2%, фьючерсы на Америку прибавляют около 1%, нефть прочно держится выше отметки $36. Brent сегодня сохраняет боковой тренд, заданный еще в начале недели. Цена барреля меняется от 35,8 до 36,7, но преимущественно держится ближе к верхней отметке. Возможна незначительная коррекция вплоть до $35 c последующим ростом вновь в направлении $37.

РТС немногим выше уровней закрытия вторника. Разброс значений индекса сегодня ниже среднего, рынок держится в узком коридоре 1210-1230 пунктов. Ожидаем расширение диапазона к вечеру за счет роста верхней планки. Ориентиром будет служить 1250 пунктов. Индекс Мосбиржи растет в пределах 0,5%, чему способствует ослабление российской валюты. Торги идут между уровнями 2740-2780 пунктов. Не исключаем попытку подъема к 2800.

Инвесторы сегодня не имеют явных предпочтений по отраслям и типам бумаг. Относительно равномерно растут все основные фишки, прибавляя до 3%. Выделяется МРСК Центра и Приволжья (+5,3%). Бумага реагирует на позитивную квартальную отчетность. Чистая прибыль компании составила рекордные 4,4 млрд рублей, увеличившись на 28%. Выручка тоже в плюсе – на 1,3%, за январь-март показатель составил более 25,9 млрд. Акция явно не исчерпала весь потенциал роста. До конца лета МРСК ЦП может набрать порядка 20% капитализации.

Неплохо себя сегодня чувствует Аэрофлот, прибавляя в моменте до 6,2%. Инвесторы с воодушевлением приняли новость о том, что авиаперевозчик получит льготный кредит от Сбербанка на пополнение оборотных средств в размере 3 млрд рублей на срок до года. Сумма незначительная в масштабах бизнеса компании. Компания ежемесячно тратит больше денег на оплату труда сотрудников. Тем не менее для акционеров Аэрофлота это позитивный сигнал: госбанки готовы кредитовать проблемный авиационный бизнес. Также это может указывать на то, что правительство готовит некую масштабную программу помощи компании, и отдача от нее уже заложена в риск-метрики кредита.

Больше всех теряют на торгах сегодня Полиметалл (-3,4%) и Полюс (-4,9%). Уже по традиции бумаги движутся в противофазе с основными индексами, что объясняется падением интереса к золоту как к защитному инструменту. Впрочем, ситуация может развернуться в любой момент, что мы не раз видели в последние месяцы. Сегодня унция главного драгметалла торгуется чуть ниже $1700, демонстрируя готовность дойти до $1680. От этих уровней мы ожидаем повторный откат вверх как минимум до $1770 на горизонте одной недели. Акции Полюса и Полиметалла интересны для спекулятивной покупки уже сейчас. Они на месячных минимумах.

Рубль слегка теряет, несмотря на проведение очередного аукциона ОФЗ. Возможно, на настроения инвесторов повлияла негативная статистика по рынку труда, опубликованная накануне. В апреле прирост безработицы оказался выше ожиданий, она составила 5,8%. Доллар сегодня вырос до 71,2 рубля за единицу, но затем отступил вниз более чем на 30 копеек. Евро аналогичным образом протестировал 78,2 рубля, но затем снизился ближе к 78. Мы закладываем сегодня в основном сохранение бокового тренда. Ближе к вечеру не исключено слабое укрепление рубля. Однако новых максимумов он пока что взять не сможет.