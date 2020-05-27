«Фридом Финанс»: В фокусе публикация релиза Бежевой книги ФРС

Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Американские индексы под конец торговой сессии 26 мая растеряли часть набранных позиций, однако закрылись в плюсе, хотя рост был неравномерным. Nasdaq прибавил всего 0,2%, а S&P500 поднялся на 1,23%, до 2992 пунктов, а Dow Jones повысился на 2,2%. Снижение котировок под конец дня могло быть вызвано сообщением Bloomberg о том, что администрация Трампа рассматривает введение санкций в отношении китайских чиновников, предприятий и финансовых учреждений в ответ на планы Пекина усилить контроль над Гонконгом. Тем не менее акции по-прежнему поддерживает множество позитивных факторов, в числе которых благоприятная монетарная и фискальная политика, перезапуск экономики, а также прогресс в разработке вакцины от COVID-19.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику после существенного роста накануне. Оптимизм поддерживается восстановлением экономической активности по мере продолжающегося смягчения ограничительных мер в развитых странах. К примеру, Apple планирует возобновить работу более 100 закрытых на время карантина магазинов в США.

В то же время эскалация противостояния между Пекином и Вашингтоном остается среди главных рисков для фондовых площадок. Белый дом рассматривает возможность введения санкций против китайских властей из-за инициированного КНР закона о госбезопасности Гонконга. Обсуждается заморозка активов или блокировка транзакций, что может серьезно ослабить финансовую роль автономии в мире, привести к ухудшению отношений двух крупнейших экономик и отрицательно сказаться на глобальной экономике.

Азиатcкие фондовые индексы на этом фоне торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei растет на 0,7%. Гонконгский Hang Seng теряет 0,4%. Шанхайский CSI300 опускается на 0,7%. Фондовые индексы Европы прибавляют в пределах 2%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, нейтральный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется вблизи 0,7%. Июльский фьючерс на Brent остается ниже $36. Золото торгуется в нуле около $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов вновь отправится на штурм отметки 3000 пунктов, но способность закрепиться над этим уровнем под вопросом.

Наиболее важной публикацией сегодняшнего дня станет релиз Бежевой книги ФРС. Отчет ожидаемо подтвердит негативное влияние эпидемии на экономику. В то же время в документе могут содержаться сведения о перспективах возобновления активности. В частности, инвесторов интересуют данные из штатов, которые раньше других сняли ограничения. Например, из Джорджии, где эпидемия продолжает замедляться, несмотря на раннее окончание карантина.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 5 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о том, что 200-дневная является серьезным тестом для дальнейших перспектив. Индикатор RSI все-таки обновил максимум вместе с рынком, что снижает риск дивергенции и повышает шансы на ралли. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя об усиливающемся моменте. Многое будет зависеть от способности S&P500 преодолеть следующий значимый уровень сопротивления — 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов. В случае успешного закрепления выше можно будет говорить о завершении коррекции, длившейся почти три месяца. В противном случае не исключена волна продаж и снижение до поддержки в районе 50-дневной в районе 2725 пунктов.