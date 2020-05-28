«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи может развернуться на фоне падающего рубля

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Нефть пошла на коррекцию, демонстрируя снижение с сегодняшнего пика $36,2 в сторону отметки $35 за баррель, и утащила за собой вниз российский рынок. Смена настроений может вызвать снижение цены еще в пределах $0,5 долларов. Ниже котировки, скорее всего, не пойдут из-за растущего спроса на топливо. Большинство стран мира демонстрирует желание ускорить перезапуск деловой активности. До конца недели ожидаем возвращения Brent к отметке $37.

РТС теряет около 0,5%, однако сохраняет диапазон, заданный еще утром: 1210-1230 пунктов. До окончания сессии рынок может протестировать нижнюю отметку этого коридора, однако, вероятнее всего, удержится выше 1200 пунктов. В этом случае в четверг утром мы увидим очередной отскок к уровням 1220-1240 пунктов.

Индекс Мосбиржи тоже в минусе в пределах 0,5%, но к закрытию падающий тренд вполне может смениться слабым боковым движением по отношению к уровням закрытия вторника. Индекс может развернуться на фоне падающего рубля, который под вечер начал активнее реагировать на волатильность нефти. До конца недели у рынка еще остаются шансы выйти к отметке 2800 пунктов.

Среди акций лидируют: МРСК ЦП (+5,6%), Аэрофлот (+4,3%), Магнит (+2,6%), Русал (+2,3%), Алроса (+2,3%), Сбербанк (+1,9%), НЛМК (+1,9%). Бумаги дорожают на корпоративных новостях и ожиданиях восстановления глобального спроса на сырье помимо нефти. Аэрофлот демонстрирует лучшую динамику за одну сессию на протяжении последних двух месяцев. Сегодня после новостей о выдаче авиаперевозчику льготного кредита на 3 млрд была попытка дотянуться до 80 рублей за акцию, но затем последовал откат. В течение ближайших двух-трех недель Аэрофлот может восстановиться до 90 рублей за акцию, что на 16% превышает текущую рыночную стоимость бумаги.

Хуже широкого рынка сегодня держатся: Полюс (-4,4%), Полиметалл (-3,7%), Новатэк (-3,2%). Сургутнефтегаз (-2,9%), Россети (-2,8%), ТГК-1 (-2,6%), ИнтерРАО (-1,7%). Игроки избавляются от бумаг энергетического сектора и золотодобывающей отрасли. Россети вступили в ожидаемую коррекцию после пяти подряд активно растущих сессий. До конца недели бумага может потерять еще до 5%.

Доллар и евро под вечер перешли в наступление на рубль. Американская валюта поднялась до 71,45 и сохраняет потенциал подняться в диапазон 71,5-72. Европейская валюта успешно протестировала отметку 78,5, но пока держится чуть ниже. Проход в коридор 78,5-79 вполне возможен, но вряд ли валютная пара задержится там надолго. На следующей сессии мы ожидаем доллар чуть ниже 71 и евро немногим выше отметки 78.