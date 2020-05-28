ИАЦ «Альпари»: Рубль отразил удар нефтяного рынка

В среду, 27 мая, торги по рублю закрылись смешанно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,32%, до 71,01 руб., евро/рубль – на 0,51%, до 78,14 руб. Пара фунт/рубль снизилась – на 0,48%, до 86,91 руб.

Рубль подорожал к британскому фунту и подешевел к доллару США и евро из-за резкого укрепления евро. Ралли евро вызвала новость о том, что Европейская комиссия выработала новые параметры фонда, создаваемого для поддержки европейской экономики пострадавшей от пандемии коронавируса. Общая сумма средств фонда составит 750 млрд евро, 500 млрд из которых будут предоставлены безвозмездно (гранты), остальные 250 млрд будут предоставлены в виде кредитов. Фунт мгновенно оказался под давлением из-за роста кросс-пары евро/фунт, что позволило рублю закрыться ростом против него.

Рубль не смог отыграть потери у доллара, так как нефть марки Brent подешевела на 5,33%, до $34,17. Цена обвалилась из-за усиления напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может до конца этой недели принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Рубль умеренно подешевел к доллару, так как он получал поддержку от долгового рынка. Спрос на ОФЗ остается высоким. В среду Минфин разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 85,9 млрд руб. Спрос составил 108,7 млрд руб.

В четверг, 28 мая, на торгах в Азии нефть подешевела на 1,23%, до $33,77 долларов за баррель. Негативное влияние на рынок оказал отчет Американского института нефти, который отразил увеличение запасов нефти на 8,731 млн баррелей. Пара доллар/рубль сохраняет боковое движение в диапазоне 70,60-72,11 руб. Основные валюты торгуются в минусе к доллару, поэтому давление на рубль сохранится до открытия американской сессии. Общая же картина указывает на дальнейшее укрепление рубля до 69,65 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»