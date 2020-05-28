ПСБ: Рынки продолжают восстановление, игнорируя риски

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Мировые рынки акций в большинстве своем продолжают восходящую динамику. Главным фактором, способствующим покупкам, выступает ослабление карантинных ограничений в развитых странах, что поддерживает ожидание восстановления мировой экономики. Инвесторы рассчитывают, что стимулирующие программы и программы количественного смягчения, развернутые по всему миру, на фоне смягчения карантинных мер должны способствовать восстановлению деловой активности.



При этом они продолжают игнорировать два важных риска. Первым из них выступает продолжающееся распространение коронавируса в мире, хоть и со смещение в развивающиеся страны. В последние дни суточный прирост количества случаев зарадения продолжает оставаться выше 95 тысяч человек. При этом такие страны, как Индия и Бразилия в среду продемонстрировали новые максимумы по количеству заболевших за день. Плюс к этому, преждевременное снятие ограничений может привести к активизации коронавируса в развитых странах, что заставит правительства вновь вводить карантинные меры.



Вторым фактором выступает нарастающее противостояние США и Китая. И если первым шагом было обвинение в сокрытие информации по распространению коронавируса в КНР, то сейчас уже идет речь и о трениях в отношении Гонконга. Это может привести к введению взаимных санкций, а также ухудшению торговых взаимоотношений, что скажется на темпах восстановления мировой экономики. Так, уже в ближайшие дни предполагается заявление Трампа относительно возможных мер в отношении Китая, что прольет свет на возможное дальнейшее развитие ситуации.



Несмотря на данные риски, настроения на мировых площадках на утро четверга остаются позитивными. Так, в Азии основные индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Но, в Японии и Индии рынки растут в пределах 2,2%, а в Китае и Южной Корее теряют лишь до 0,4%. После уверенного роста днем ранее, сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают восходящую динамику, прибавляют до 0,7%. Исключение составляет рынок энергоносителей, где второй день подряд наблюдается уверенное снижение – сегодня на фоне данных API по запасам нефти в США ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 1,5%, отступив в район 34 долларов за баррель.



Отметим, что в ходе сегодняшней сессии внимание инвесторов будет приковано к блоку макроэкономической статистики из США. Так, в рамках торгов будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за первый квартал, статистика по заказам на товары длительного пользования и число первичных заявок на пособие по безработице. Данная статистика определит настроения игроков во второй половине дня.



Учитывая сложившийся внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях, чему поспособствует динамика рынка энергоносителей. Однако ситуация на внешних фондовых рынках сдержит снижение наших акций, в результате чего индекс МосБиржи в первые часы сохранит позиции в районе 2720-2760 пунктов. В дальнейшем, в случае ухудшения внешнего фона, наш рынок может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 2700 пунктов.



На валютной секции Московской биржи сегодня ожидаем попыток продолжения роста основных мировых валют по отношению к рублю, чему поспособствует дальнейшее отступление рынка энергоносителей. При этом продажи в рубле сдержит разнонаправленная динамика валют развивающихся стран, говорящая об отсутствии изменений в отношении инвесторов к рисковым активам. В результате в начале торгов пара доллар/рубль попытается закрепиться выше 71 рубля. При этом в ходе сессии, в случае ухудшения спроса на риск, она может предпринять еще одну попытку выхода в верхнюю половину диапазона 70-73 рубля.