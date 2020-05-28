«Альпари Евразия»: Индекс МосБиржи останется в пределах 2715-2770 пунктов

Основные западные фондовые площадки закрылись в среду ростом. Вопреки общей тенденции рынок российских акций накануне снизился. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,47%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару просел сильнее, на 1,04%. Среди лидеров снижения – «Полюс» (-3,14%) и «Яндекс» (-2,99%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 2,21%, обновив максимумы с 6 марта.

В связи с сохраняющейся политической напряженностью в Гонконге, рынки АТР с утра продолжили демонстрировать динамику, характерную для последних дней: Австралия и Япония заметно росли, Гонконг и Шанхай умеренно снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3043 п., на 0,25% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, на максимумах с 5 марта. Неопределенность на азиатских площадках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2715-2770 пунктов, по индексу РТС — 1200-1225 пунктов. Сегодня «Газпромнефть» опубликует финансовую отчетность за первый квартал.

Вслед за акциями и нефтяными котировками накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 71,0100 руб. (+23 коп.). Европейская валюта выросла до 78,1475 руб. (+39,75 коп.). Более сильный рост евро связан с ростом пары EURUSD выше уровня сопротивления 1,1020, к максимумам с 1 апреля. Утром четверга нефть торговалась вблизи значений вчерашнего закрытия, вы ожидаем нейтрального начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 70,3-71,7 руб., для европейской валюты — 77,4-78,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»