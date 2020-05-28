Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 мая: 3 895,8301 руб/1 г золота и 39,2700/1 г серебра
28 мая 2020
ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 895,8301 руб.
- 1 грамм серебра - 39,2700 руб.
- 1 грамм платины - 1 898,6200 руб.
- 1 грамм палладия - 4 489,5200 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
44,4901 р. (1,13%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3000 р. (0,76%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,7900 р. (0,82%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,4101 р. (0,30%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.