Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 мая: 3 895,8301 руб/1 г золота и 39,2700/1 г серебра ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 895,8301 руб.

1 грамм серебра - 39,2700 руб.

1 грамм платины - 1 898,6200 руб.

1 грамм палладия - 4 489,5200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,4901 р. (1,13%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3000 р. (0,76%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,7900 р. (0,82%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4101 р. (0,30%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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