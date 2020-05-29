«Фридом Финанс»: Рынок сохраняет устойчивость

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

ВВП США в первом квартале упал на 5%, что превысило ожидания рынка. При этом число первичных заявок на пособие по безработице выросло боле чем на 2,1 млн, что опять же несколько хуже консенсус-прогнозов. На таком фоне ведущие фондовые индексы держатся в зеленой зоне. США показывают прирост в пределах 0,5%, Европа до 1,5%. Нефть торгуется на 2% выше закрытия среды и уверенно выше $35 за баррель.

Все это поддерживает и российские индексы. РТС в плюсе на 1,5%, удерживая диапазон в пределах 1210-1240 пунктов. Мы не ожидаем существенных изменений до конца сессии. После выхода данных по недельным запасам нефти возможно небольшое сползание к нижней границы диапазона. При этом остаются шансы, что в пятницу рынок сможет закрепиться в более высоком коридоре 1250-1300 пунктов.

Индекс Мосбиржи несколько сбавил обороты под вечер. Впрочем торги по-прежнему идут ближе к дневным максимумам, чем минимумам. Сегодня рынок продемонстрировал разбег от 2740 до 2780 пунктов. В пятницу не исключаем достижения 2800 пунктов.

Наиболее динамично сегодня растут: ММК (+4,6%), ОГК-2 (+3%), Сбербанк (+2,6%), Алроса (+2,4%), МРСК Волги (+2,2%), Фосагро (+2,1%). Бумаги ММК растут после заявления компании о том, что она отказывается от моратория на банкротство, введенного правительством в связи с пандемией. Решение фактически имиджевое. Компания дает сигнал рынку, что не испытывает никаких проблем с точки зрения кредитных рисков. Соответственно рост акций мы рассматриваем как спекулятивный. Ожидаем коррекции ММК на ближайших сессиях вниз в пределах 4%.

Аутсайдерами на торгах сегодня выступают: ФСК ЕЭС (-3,3%), X5 (-3%), МРСК ЦП (-2,3%), ТГК-1 (-1,5%), Сургутнефтегаз (-1,3%), МТС (-1,1%). На котировки X5 Retail group, как и ФСК, давит закрытие реестра акционеров перед выплатами дивидендов. Среднесрочно торговая сеть выглядит крепче своих конкурентов, поэтому просадка, на наш взгляд, будет быстро отыграна. Расписки X5 в течение следующей недели способны подняться до отметки 2270, что на 4,5% выше их текущей цены.

Рубль под вечер сумел продавить доллар, однако европейская валюта сохраняет прирост в связи с восходящей динамикой на внешних рынках. Американская валюта ушла ниже 70,8. Остается задел для похода ниже 70,5. Евро держится около 78,2 рубля за единицу. Не исключаем, что до конца торгового дня пара может оказаться ниже отметки 78.