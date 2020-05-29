ИАЦ «Альпари»: Рынок выглядит противоречиво, но растет

Рынок акций в четверг вечером в плюсе. Внешний фон способствует стабилизации, значит, нет оснований для страхов и депрессии. Такая конъюнктура позволяет игнорировать и локальную просадку в нефти.

Индекс МосБиржи сегодня восстановился к 2772 пунктам, это возвращает рублевый индикатор в коридор 2760-2800 пунктов с большими шансами на повышение. Индекс РТС за счет валютной качки поднялся к 1240 пунктам, и цель на 1250 пунктов смотрится вполне симпатично.

В фокусе биржевого внимания сегодня акции «Сбербанка», как привилегированные, так и обычные. «Обычка» явно разворачивается, если верить технической картине, на 210-215 руб. В хорошем плюсе держатся бумаги металлургов – «ММК», «НЛМК», — на фоне очередного возрождения оптимизма по поводу всеобщего восстановления.

Интересно, как в этот раз в унисон звучат данные по запасам — коммерция против властей. Наблюдения API, опубликованные ранее, отразили рост запасов черного золота на 8,7 млн баррелей, сегодняшний отчет Минэнерго США показал увеличение на 7,9 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 2 млн баррелей. Нефть слегка снижается, но под $34 все же не уходит еще рано.

Доллар США к вечеру спустился к 70,56 руб., вполне может протестировать область 70,00 руб., как ранее, но ниже его все-таки не видно. Евро отступил к 77,99 руб., тем самым сохраняя в силе краткосрочный коридор 77,85-79,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»