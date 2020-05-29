«Фридом Финанс»: Рубль вышел из режима самоослабления

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На рынке преобладал рост. Лидерами роста стали акции ММК (+5,39%). Лидерами снижения стали бумаги ФСК ЕЭС (-2,76%). Пара USD/RUB обновила минимум с 10 марта на фоне скачка цены на нефть.

В центре внимания укрепление рубля. Психологическая отметка 70 пока не пробита, но нельзя исключать, что это произойдет при условии положительной динамики на фондовом рынке и росте цены на нефть. Рубль укрепился на 14% от уровня, достигнутого 18 марта, но пока еще в группе отстающих. При росте цены на нефть выше $40 за баррель укрепление рубля может достичь диапазона 65-70. Однако, в среднесрочной перспективе мы не ожидаем заметного укрепления рубля. Относительная устойчивость рубля обеспечивается как спекулятивными факторами (притоком в ОФЗ из-за ожидаемого снижения ключевой ставки), так и удачным стечением обстоятельств. Инфляция формально низкая, однако носит подавленный характер на фоне сокращения импорта и заморозки тарифов. Долговых проблем у государства и крупных корпораций сейчас нет. Однако рост денежной массы, возможно, на 18% за год, а также стагнация промпроизводства и сокращение капзатрат в отсутствие роста экономики, запустят процессы, катализирующие ослабление рубля. Триггером станет повышение ставок денежного рынка на фоне роста инфляции в мировой экономике, что может произойти в 1П 2021 года. Но пока – инвесторы в рублевые инструменты празднуют успех.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 60,80-71,00 в паре USD/RUB, 2750-2800 по индексу Мосбиржи. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном.