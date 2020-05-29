ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется 29 мая в коридоре 1230-1255 пунктов

Основные западные фондовые индексы закрылись в четверг разнонаправлено. Европейские преимущественно росли, американские снижались. Вслед за Европой вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,42%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 2,44%. Среди лидеров роста – «ММК» (+5,39%) и «Сбербанк» привилегированные (+3,75%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,58%.

Сегодня утром рынки стран АТР торговались разнонаправлено. Япония и Шанхай росли, Австралия и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3024 п., на 0,44% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Неопределенность на азиатских площадках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2750-2810 пунктов, по индексу РТС — 1230-1255 пунктов.

Вслед за акциями и нефтяными котировками накануне укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 70,4850 руб. (-52,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 78,0975 руб. (-5 коп.). Более сильное падение доллара связано с ростом пары EURUSD с 1,1000 до 1,1075, к максимумам с 30 марта.

На утренних торгах нефть чуть снижается к уровню вчерашнего закрытия, это может прервать укрепление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 69,8-71,2 руб., для европейской валюты — 77,3-78,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»