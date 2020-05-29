«Фридом Финанс»: Биржи вновь переключили внимание на Гонконг

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

В ожидании мер, которые Дональд Трамп объявит сегодня, инвесторы на всякий случай выходят из рисковых активов. Азия закрылась преимущественно в минусе. Европа теряет около 1%, фьючерсы на американские бумаги держатся в пределах -0,5%. Нефть чуть выше $35 за баррель.

На сырье давит не только политика, но также вчерашние данные по недельным запасам. Минэнерго США неожиданно отчиталось о росте объемов нефти в хранилищах на 7,9 млн баррелей против ожидавшегося снижения порядка 2 млн. Это указывает на все еще слабый спрос в США. В таких условиях у нефти пока немного шансов пробиться к $40. В отсутствие других драйверов наиболее вероятной на ближайшие сессии выглядит боковая динамика в коридоре $33,5-$37. На сегодня мы закладываем сползание ближе к $34.

Российский РТС и индекс Мосбиржи теряют по 1,5%. Диапазон колебаний днем составил 1210-1240 пунктов и 2720-2770 соответственно. Рынок старается удержаться ближе к максимумам, которых он достиг в мае. Падение дальше, чем к 1090 по РТС и 2700 по индексу Мосбиржи, мы пока не ожидаем. Разворот в сторону роста маловероятен, но все же возможен – если будут какие-либо сюрпризы по части падения мировой нефтедобычи.

Несмотря на общий фон, в приподнятом настроении сегодня торгуются акции АФК Система (+2,4%). Бумаги подскочили после новости о том, что принадлежащая компании «Система-Биотех» поставит правительству Москвы 1 млн тестов от коронавируса. В итоге акции самой АФК вышли на новые пики впервые с 6 марта. На наш взгляд, реакция рынка была оправданной, динамика может иметь развитие на следующей неделе, когда станет ясен объем контракта. Кроме АФК Система, в плюсе сегодня: расписки Русагро (+1,2%), акции Полюс (+0,6%), Акрон (+0,5%).

Хуже рынка торгуются: расписки X5 (-4%), акции ИнтерРАО (-4%), Новатэк (-3,4%), Алроса (-3,2%), Татенефть (-3,2%), Распадская (-3,1%), ММК (-3%), НЛМК (-2,8%), Лукойл (-2,5%). Из названных несколько перепроданными сейчас выглядит X5 Retail Group. На наш взгляд, сейчас бумагу можно брать с прицелом роста с текущих 2100-2110 до 2270 рублей за штуку. Потенциально это принесет инвесторам до 8%.

Рубль держится лучше, чем фондовый рынок. Валюта США сегодня торгуется в верхней части диапазона 70,4-70,8. Не исключено, что к закрытию доллар будет стоить около 71 рубля. Евро смотрится гораздо увереннее, что связано с его ростом на межбанковском рынке. Сегодня европейская валюта перевалила за отметку 11,4 впервые с конца марта. По отношению к рублю котировка доходила до 78,7. Уровень 79 выглядит вполне достижимым.