ПСБ: Над поддержкой

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок возобновил снижение на негативном внешнем фоне. Основным поводом к продажам выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает торговаться ниже 35 долларов за баррель. Также давление на наши акции оказала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 1,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 потеряли 0,9% и 0,7% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи упал на 1,8%, отступив в район 2730 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Татнефти и X5 Retail Group, упавшие более чем на 4,5%. Лучше рынка торговались Россети и Система, прибавившие 4,3% и 1,6% соответственно. Из высоколиквидных бумаг выделим динамику Газпрома (+0,7%), которая сдержала падение российских индексов. Отметим, что кроме давления со стороны динамики внешних рынков, способствовало продажам в наших активах и ожидание возможности ухудшения ситуации в отношениях между США и Китаем в рамках выходных, что может привести к негативному открытию рынков в понедельник. В рамках прошедшей недели индекс МосБиржи двигался в консолидации над уровнем 2700 пунктов. Удержание «быками» позиций над этой отметкой оставляет им высокие шансы на продолжение восстановления рынка с целью в районе 2850 пунктов. Уход ниже данного уровня, который вместе со среднесрочным восходящим трендом создают двойную поддержку для индекса МосБиржи, будет говорить в пользу возобновления негативной динамики и возможности возвращения рынка к минимумам года.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,2%, торгуясь чуть ниже 70,7 рубля, евро прибавил 0,6%, поднявшись до 78,6 рубля. Отметим, что, кроме ситуации на рынке энергоносителей, давление на рубль оказывала разнонаправленная динамика валют развивающихся стран. При этом в рамках прошедшей недели доллар обновил локальные минимумы, вплотную подойдя к поддержке, расположенной на уровне 70 рулей. В текущий момент мы не видим фундаментальных поводов для продолжения снижения пары доллар/рубль и в рамках предстоящей недели, на фоне возможности ухудшения спроса на рисковые активы, ожидаем попыток американской валюты выйти к верхней границе диапазона 70-73 рубля.