«Фридом Финанс»: Россети и Мечел – в позитивном тренде широкого рынка

Валерий Емельянов, «Фридом Финанс»:

Рынки встревожены обострением противостояния между Китаем и США. Фондовые индексы США открылись в красной зоне, европейские площадки торгуются снижением до 2%, около 1,5% теряет нефть. В плюсе защитные активы: золото и казначейские бумаги США. Доходность 10-летних бумаг Америки вновь отошла от своих месячных максимумов.



Психологическую поддержку нефти оказали новости о рекордном сокращении добычи в Персидском заливе за последние 10 лет. ОПЕК в мае снизила объем до 24,77 млн баррелей, что почти на 6 млн ниже апрельских пиков. Это позволило сырью на время подняться выше $36. Однако данные оказались не настолько сильными, чтобы перевесить падение спроса в США и напряженность, вызванную ситуаций вокруг автономии Гонконга. Мы ожидаем, что бренд до конца дня вернется в диапазон $34,5-$35,5.



РТС держится в середине диапазона 1210-1240 пунктов. Пока нет никаких оснований для того, чтобы рынок продолжит коррекцию вниз. Но и сил для подъема явно недостаточно. Мы полагаем, что понедельник стартует близко к месячным максимумам. Рынок будет держаться в диапазоне 1250-1300 пунктов. В базовом сценарии за следующую неделю мы сможем закрепиться выше 1300 пунктов впервые с февраля.



Индекс Мосбиржи не смог расширить коридор колебаний. Индикатор так и торговался весь день между отметками 2720-2770, но преимущественно в нижней части диапазона. Есть вероятность, что уже в понедельник рынок уверенно покорит отметку 2800. При негативном сценарии развития внешних событий более вероятным видится сохранение бокового тренда в обоих биржевых индексах.



Среди отдельных акций сегодня вечером на себя обращают внимание Россети (+2,8%) и Мечел (+2%). Оба торгуются в позитивном тренде против широкого рынка. Дочернее предприятие Россети-центр нарастило чистую прибыль в первом квартале в 1,5 раза. Что касается акций Мечела, то сильных драйверов для него сегодня нет. Компания динамично дорожает вторую сессию подряд. На наш взгляд, в ближайшие сессии рост будет продолжаться, но он будет более плавным и более зависимым от движения индексов. Сейчас компания находится на своих равновесных значениях.



Доллар и евро немного сдают позиции, но все еще в плюсе по отношению к уровням четверга. Валюта США держится вблизи отметки 70,6 рубля, европейская – около 78,5. До конца дня сильных движений мы не ожидаем. Однако в случае политических сюрпризов от Вашингтона и Пекина (если они скажутся на котировках нефти) мы можем увидеть рост доллара до 71 и евро соответственно до 79 рублей.