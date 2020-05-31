Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 мая: 3 925,3799 руб/1 г золота и 40,0100/1 г серебра ЦБ РФ с 30 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 925,3799 руб.

1 грамм серебра - 40,0100 руб.

1 грамм платины - 1 910,7700 руб.

1 грамм палладия - 4 369,7500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,0099 р. (0,36%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,93%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2901 р. (0,02%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 65,0000 р. (1,47%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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