Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 мая: 3 925,3799 руб/1 г золота и 40,0100/1 г серебра
31 мая 2020
ЦБ РФ с 30 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 925,3799 руб.
- 1 грамм серебра - 40,0100 руб.
- 1 грамм платины - 1 910,7700 руб.
- 1 грамм палладия - 4 369,7500 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,0099 р. (0,36%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3700 р. (0,93%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2901 р. (0,02%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
65,0000 р. (1,47%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.