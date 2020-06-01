АО «Россельхозбанк» сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росагролизинг» на сумму 8 млрд руб.

28 мая 2020 года состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение 5-летних облигаций АО «Росагролизинг» серии 001P-01, предназначенных для квалифицированных инвесторов и размещаемых в рамках Программы облигаций серии 001Р.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60–7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,74–8,06% годовых. Первоначальный индикативный объем выпуска составлял 5 млрд рублей.

В результате сбора заявок АО «Росагролизинг» установило финальную ставку купона на весь период обращения облигаций размере 7,35% годовых, а также был увеличен объем размещения до 8 млрд руб. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а общий спрос превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании. Компания привлекла финансирование в том числе у международных инвесторов.

«Как организаторы мы рады успешному размещению дебютного выпуска облигаций АО «Росагролизинг», которое еще раз подчеркнуло эффективное управление компанией. Выход компаний АПК на облигационный рынок - важное направление. Рост агробизнеса и увеличение спроса на его продукцию диктуют использование новых инструментов привлечения ресурсов для финансирования этого сектора экономики. Получив средства с финансового рынка, Росагролизинг сможет эффективно направить их на развитие АПК, в дальнейшем масштабировать объем бизнеса и нарастить мультипликативный эффект от использования бюджетных средств, что в конечном счете поможет существенно обновить технический парк в АПК», - подчеркнул Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с ПАО «Московский Индустриальный банк» и ПАО «Совкомбанк».

Со-андеррайтер – АО «Казкоммерц Секьюритиз».

Размещение бумаг состоится 03 июня 2020 года на Московской бирже.